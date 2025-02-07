Рейтинг@Mail.ru
Лихачев заявил о готовности информировать МАГАТЭ об атомной энергетике - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО» - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ядерные технологии
 
13:24 07.02.2025 (обновлено: 13:25 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/magate-1997949986.html
Лихачев заявил о готовности информировать МАГАТЭ об атомной энергетике
Лихачев заявил о готовности информировать МАГАТЭ об атомной энергетике - РИА Новости, 07.02.2025
Лихачев заявил о готовности информировать МАГАТЭ об атомной энергетике
Россия готова информировать МАГАТЭ и мировое сообщество о развитии атомной энергетики России, включая ЗАЭС, заявил в пятницу гендиректор "Росатома" Алексей... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:24:00+03:00
2025-02-07T13:25:00+03:00
ядерные технологии
россия
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997946027_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8160d9e7575ecc3b0f9a81f40295d458.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия готова информировать МАГАТЭ и мировое сообщество о развитии атомной энергетики России, включая ЗАЭС, заявил в пятницу гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Со своей стороны в рамках наших договоренностей и в рамках мандата МАГАТЭ готовы информировать мировое сообщество, мировую атомную семью о планах по развитию атомной энергетики нашей страны, включая развитие ЗАЭС. Будем наращивать наше участие в двусторонних и многосторонних ядерных проектах", - сказал Лихачев.
https://ria.ru/20250207/grossi-1997948079.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997946027_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c8a3905ebf4fe8d01ae2e9ee8ffc2707.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Россия, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев заявил о готовности информировать МАГАТЭ об атомной энергетике

Лихачев заявил о готовности информировать МАГАТЭ о развитии атомной энергетики

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи в Москве
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия готова информировать МАГАТЭ и мировое сообщество о развитии атомной энергетики России, включая ЗАЭС, заявил в пятницу гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Со своей стороны в рамках наших договоренностей и в рамках мандата МАГАТЭ готовы информировать мировое сообщество, мировую атомную семью о планах по развитию атомной энергетики нашей страны, включая развитие ЗАЭС. Будем наращивать наше участие в двусторонних и многосторонних ядерных проектах", - сказал Лихачев.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Гросси рассказал, когда состоится ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
13:19
 
Ядерные технологииРоссияАлексей ЛихачевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала