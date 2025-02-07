https://ria.ru/20250207/magate-1997949986.html

Лихачев заявил о готовности информировать МАГАТЭ об атомной энергетике

Лихачев заявил о готовности информировать МАГАТЭ об атомной энергетике - РИА Новости, 07.02.2025

Лихачев заявил о готовности информировать МАГАТЭ об атомной энергетике

Россия готова информировать МАГАТЭ и мировое сообщество о развитии атомной энергетики России, включая ЗАЭС, заявил в пятницу гендиректор "Росатома" Алексей... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:24:00+03:00

2025-02-07T13:24:00+03:00

2025-02-07T13:25:00+03:00

ядерные технологии

россия

алексей лихачев

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия готова информировать МАГАТЭ и мировое сообщество о развитии атомной энергетики России, включая ЗАЭС, заявил в пятницу гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Со своей стороны в рамках наших договоренностей и в рамках мандата МАГАТЭ готовы информировать мировое сообщество, мировую атомную семью о планах по развитию атомной энергетики нашей страны, включая развитие ЗАЭС. Будем наращивать наше участие в двусторонних и многосторонних ядерных проектах", - сказал Лихачев.

https://ria.ru/20250207/grossi-1997948079.html

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2025

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россия, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"