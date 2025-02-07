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Лихачев заявил о готовности информировать МАГАТЭ об атомной энергетике
Лихачев заявил о готовности информировать МАГАТЭ об атомной энергетике - РИА Новости, 07.02.2025
Лихачев заявил о готовности информировать МАГАТЭ об атомной энергетике
Россия готова информировать МАГАТЭ и мировое сообщество о развитии атомной энергетики России, включая ЗАЭС, заявил в пятницу гендиректор "Росатома" Алексей... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:24:00+03:00
2025-02-07T13:24:00+03:00
2025-02-07T13:25:00+03:00
ядерные технологии
россия
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия готова информировать МАГАТЭ и мировое сообщество о развитии атомной энергетики России, включая ЗАЭС, заявил в пятницу гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Со своей стороны в рамках наших договоренностей и в рамках мандата МАГАТЭ готовы информировать мировое сообщество, мировую атомную семью о планах по развитию атомной энергетики нашей страны, включая развитие ЗАЭС. Будем наращивать наше участие в двусторонних и многосторонних ядерных проектах", - сказал Лихачев.
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россия, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Россия, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев заявил о готовности информировать МАГАТЭ об атомной энергетике
Лихачев заявил о готовности информировать МАГАТЭ о развитии атомной энергетики