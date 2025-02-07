https://ria.ru/20250207/liksutov-1997918625.html

Ликсутов: в Москве пройдут бизнес-семинары для промышленников и инвесторов

Ликсутов: в Москве пройдут бизнес-семинары для промышленников и инвесторов - РИА Новости, 07.02.2025

Ликсутов: в Москве пройдут бизнес-семинары для промышленников и инвесторов

В столице пройдет цикл бесплатных бизнес-семинаров для промышленников и инвесторов, на которых они узнают о мерах поддержки, предоставляемых бизнесу от города,... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:00:00+03:00

2025-02-07T12:00:00+03:00

2025-02-07T12:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В столице пройдет цикл бесплатных бизнес-семинаров для промышленников и инвесторов, на которых они узнают о мерах поддержки, предоставляемых бизнесу от города, нюансах реализации инвестпроектов, также участники смогут получить консультации профильных специалистов по целому ряду вопросов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Мы понимаем, что будущее города во многом зависит от его технологического развития и, в рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина, создаем в столице условия для эффективной работы бизнеса: расширяем меры поддержки, сокращаем сроки административных процедур, внедряем современные сервисы и проводим обучающие мероприятия", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что за последние пять лет количество промышленных предприятий в Москве увеличилось на 15%, а площадь проминфраструктуры выросла на два миллиона квадратных метров.Так, семинары будут проходить в очном формате и онлайн с 10 февраля до 21 апреля, запланировано 10 обучающих тематических мероприятий. Принять участие в них могут представители крупных предприятий, а также и малый и средний бизнес. Участникам расскажут о том, какие инвестиционные инструменты доступны бизнесу на данный момент, о правилах оформления специальных статусов и механизмах получения налоговых льгот и мер поддержки. Также участники услышат, как получить земельные участки для строительства производств, оформить необходимые документы и найти квалифицированных сотрудников."Темой первого бизнес-семинара, который мы проведем 10 февраля, станет подключение объектов к инженерным сетям города Москвы. Участникам расскажут о тонкостях оформления документов и этапах реализации административных процедур", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Зарегистрироваться и ознакомиться с расписанием семинаров можно на инвестпортале Москвы.

https://ria.ru/20250207/afrika-1997837615.html

https://ria.ru/20250206/proizvodstvo-1997782261.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов