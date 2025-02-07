https://ria.ru/20250207/kuzbass-1997919039.html

В Кузбассе против обманувших жену участника СВО мошенников возбудили дело

В Кузбассе против обманувших жену участника СВО мошенников возбудили дело - РИА Новости, 07.02.2025

В Кузбассе против обманувших жену участника СВО мошенников возбудили дело

Кемеровские следователи расследуют дело о мошенничестве в отношении сотрудников юридического агентства, обманувших жену участника СВО, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:52:00+03:00

2025-02-07T11:52:00+03:00

2025-02-07T11:52:00+03:00

происшествия

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 7 фев – РИА Новости. Кемеровские следователи расследуют дело о мошенничестве в отношении сотрудников юридического агентства, обманувших жену участника СВО, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по региону. Как уточнили в ведомстве, женщина была вынуждена обратиться за помощью в следственные органы после того, как в июле 2024 года работник юридического агентства обманом и злоупотреблением доверием женщины, которая действовала в интересах супруга, вернувшегося из зоны проведения специальной военной операции, заключил с ней договор об оказании юридических услуг стоимостью 200 тысяч рублей. "Следственными органами СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий работников юридического агентства при оказании юридической помощи супруге участника СВО (ч. 2 ст. 159 УК РФ)", – говорится в сообщении. Часть суммы потерпевшей была оплачена, однако фактически юридические услуги в соответствии с предметом договора со стороны агентства оказаны не были, добавили в региональном СУ СК. В ходе предварительного расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, изучена соответствующая документация, допрошены работники юридического агентства.

https://ria.ru/20250205/prokuratura-1997545497.html

https://ria.ru/20241120/svo-1984849647.html

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происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)