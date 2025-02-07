https://ria.ru/20250207/kuzbass-1997897837.html

В Кузбассе после падения потолочных плит на мать с ребенком завели дело

В Кузбассе после падения потолочных плит на мать с ребенком завели дело - РИА Новости, 07.02.2025

В Кузбассе после падения потолочных плит на мать с ребенком завели дело

Уголовное дело возбуждено после падения потолочных плит на маму с ребенком в здании почты в городе Киселевске Кемеровской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T10:33:00+03:00

2025-02-07T10:33:00+03:00

2025-02-07T10:39:00+03:00

происшествия

россия

киселевск

кемеровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997065026_40:0:2449:1355_1920x0_80_0_0_e19d8cb8b91c97a64e6eda58311afabc.jpg

КЕМЕРОВО, 7 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после падения потолочных плит на маму с ребенком в здании почты в городе Киселевске Кемеровской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. В четверг сообщалось, что потолочная плита обвалилась на женщину с пятилетним ребенком в здании почты в Киселевске, СУСК начало доследственную проверку. "По результатам проведения доследственной проверки следователем следственного отдела по г. Киселевск СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия", – сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20241210/vladivostok-1988333423.html

россия

киселевск

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, киселевск, кемеровская область