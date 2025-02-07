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В Кузбассе после падения потолочных плит на мать с ребенком завели дело
В Кузбассе после падения потолочных плит на мать с ребенком завели дело - РИА Новости, 07.02.2025
В Кузбассе после падения потолочных плит на мать с ребенком завели дело
Уголовное дело возбуждено после падения потолочных плит на маму с ребенком в здании почты в городе Киселевске Кемеровской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:33:00+03:00
2025-02-07T10:33:00+03:00
2025-02-07T10:39:00+03:00
происшествия
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киселевск
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 7 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после падения потолочных плит на маму с ребенком в здании почты в городе Киселевске Кемеровской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. В четверг сообщалось, что потолочная плита обвалилась на женщину с пятилетним ребенком в здании почты в Киселевске, СУСК начало доследственную проверку. "По результатам проведения доследственной проверки следователем следственного отдела по г. Киселевск СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия", – сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20241210/vladivostok-1988333423.html
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происшествия, россия, киселевск, кемеровская область
Происшествия, Россия, Киселевск, Кемеровская область
В Кузбассе после падения потолочных плит на мать с ребенком завели дело
СК завел дело после падения потолочных плит на мать с ребенком в Кузбассе