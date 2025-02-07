https://ria.ru/20250207/kurs-1997672835.html

В ИТМО запустят учебный курс по устойчивому развитию в ИТ и телекоме

В ИТМО запустят учебный курс по устойчивому развитию в ИТ и телекоме - РИА Новости, 07.02.2025

В ИТМО запустят учебный курс по устойчивому развитию в ИТ и телекоме

"Билайн" и Университет ИТМО совместно запускают учебный модуль "Устойчивое развитие в ИТ и телеком-отраслях" в рамках образовательной программы бакалавриата... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T10:00:00+03:00

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россия

билайн

вымпелком

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Билайн" и Университет ИТМО совместно запускают учебный модуль "Устойчивое развитие в ИТ и телеком-отраслях" в рамках образовательной программы бакалавриата "Экотехнологии и устойчивое развитие", сообщает ПАО "ВымпелКом".Модуль состоит из двух дисциплин: "Актуальные проблемы и вызовы" и "Экологические и социальные аспекты". Первые лекции экспертов "Билайна" начнутся уже в феврале 2025 года. Обучение будут проходить в гибридном формате и включать также практические занятия. Планируется уделить большое внимание цифровым технологиям, которые сегодня применяются в отрасли ИТ и телекоммуникаций, привлекать студентов к реальным проектам, разрабатывать совместные инициативы и решения в области зеленых технологий.В сообщении отмечается, что "Билайн", как и операторы связи и ИТ-компании во всем мире, развивает зеленые технологии с целью комплексного управления рисками и минимизации экологического следа от производства, внедрения и утилизации оборудования.Так, на протяжении ряда лет компания развивает экономику замкнутого цикла благодаря проекту по восстановлению оборудования. Ежегодно в среднем 150 тысяч единиц клиентского оборудования вовлекается во вторичный оборот. В 2024 году Ярославский технический центр ПАО "ВымпелКом" получил "золото" в системе экологической сертификации "GREEN ZOOM Центры обработки данных" и стал первым в России центром обработки данных (ЦОД), прошедшим сертификацию на соответствие национальному стандарту "зеленого строительства" в НИИ устойчивого развития в строительстве.Руководитель по устойчивому развитию "Билайна" Евгения Чистова выразила уверенность, что партнерство с ИТМО позволит студентам получить не только теоретические знания, но и практические навыки, которые будут востребованы в быстро меняющемся обществе, основные тренды развития которого основаны на технологиях и цифровизации."Для нас важно, чтобы образование было максимально прикладным. Сотрудничество с лидерами индустрии, такими как "Билайн" помогает нам готовить специалистов, готовых к современным вызовам", – отметила, в свою очередь, декан факультета экотехнологий ИТМО Екатерина Тамбулатова.В настоящее время партнерская программа "Билайна" по подготовке технологических кадров охватывает более 30 вузов по всей стране. Она включает участие специалистов компании в образовательных процессах, организацию стажировок для студентов инженерных специальностей в компании, поддержку научных конкурсов и кейс-чемпионатов, добавили в компании.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн, вымпелком