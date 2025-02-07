https://ria.ru/20250207/kreml-1997945275.html
В Кремле оценили возможность переговоров по Украине
В Кремле оценили возможность переговоров по Украине - РИА Новости, 07.02.2025
В Кремле оценили возможность переговоров по Украине
Россия сохраняет готовность к переговорам по поводу урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:09:00+03:00
2025-02-07T13:09:00+03:00
2025-02-07T13:09:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996445945_0:0:3199:1800_1920x0_80_0_0_f415591dcf1c285f99d077485fc7e67a.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия сохраняет готовность к переговорам по поводу урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У России сохраняется готовность к переговорам, об этом неоднократно мы говорили на самых разных уровнях. Прежде всего на уровнях главы государства (Владимира Путина - ред.). Эта готовность сохраняется. Россия открыта к переговорам", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250205/tramp-1997414962.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996445945_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c215f0d385a05987c004c13995b9ac56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
В Кремле оценили возможность переговоров по Украине
Песков: Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине