https://ria.ru/20250207/kreml-1997945275.html

В Кремле оценили возможность переговоров по Украине

В Кремле оценили возможность переговоров по Украине - РИА Новости, 07.02.2025

В Кремле оценили возможность переговоров по Украине

Россия сохраняет готовность к переговорам по поводу урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:09:00+03:00

2025-02-07T13:09:00+03:00

2025-02-07T13:09:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия сохраняет готовность к переговорам по поводу урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У России сохраняется готовность к переговорам, об этом неоднократно мы говорили на самых разных уровнях. Прежде всего на уровнях главы государства (Владимира Путина - ред.). Эта готовность сохраняется. Россия открыта к переговорам", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250205/tramp-1997414962.html

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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, политика