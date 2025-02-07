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В Кремле оценили возможность переговоров по Украине - РИА Новости, 07.02.2025
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13:09 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/kreml-1997945275.html
В Кремле оценили возможность переговоров по Украине
В Кремле оценили возможность переговоров по Украине - РИА Новости, 07.02.2025
В Кремле оценили возможность переговоров по Украине
Россия сохраняет готовность к переговорам по поводу урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:09:00+03:00
2025-02-07T13:09:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия сохраняет готовность к переговорам по поводу урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У России сохраняется готовность к переговорам, об этом неоднократно мы говорили на самых разных уровнях. Прежде всего на уровнях главы государства (Владимира Путина - ред.). Эта готовность сохраняется. Россия открыта к переговорам", - сказал Песков журналистам.
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
В Кремле оценили возможность переговоров по Украине

Песков: Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия сохраняет готовность к переговорам по поводу урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
России сохраняется готовность к переговорам, об этом неоднократно мы говорили на самых разных уровнях. Прежде всего на уровнях главы государства (Владимира Путина - ред.). Эта готовность сохраняется. Россия открыта к переговорам", - сказал Песков журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Трамп рассказал о переговорах с Россией и Украиной
5 февраля, 03:40
 
РоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
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