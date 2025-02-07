https://ria.ru/20250207/kreml-1997898179.html
Канал Кремля на Rutube получил регистрацию в реестре Роскомнадзора
Канал Кремля на Rutube получил регистрацию в реестре Роскомнадзора - РИА Новости, 07.02.2025
Канал Кремля на Rutube получил регистрацию в реестре Роскомнадзора
Официальный канал Кремля на странице видеохостинга Rutube "Кремль. Новости" получил регистрацию в реестре Роскомнадзора (РКН), отметка с гиперссылкой на... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:35:00+03:00
2025-02-07T10:35:00+03:00
2025-02-07T10:35:00+03:00
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
rutube
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Официальный канал Кремля на странице видеохостинга Rutube "Кремль. Новости" получил регистрацию в реестре Роскомнадзора (РКН), отметка с гиперссылкой на соответствующую лицензию появилась в описании профиля аккаунта в разделе "о канале". "Ресурс включён в перечень Роскомнадзора", - указано в перечне зарегистрированных персональных страниц и каналов на Госуслугах. Уточняется, что регистрация подтверждает способность владельца размещать информацию о сборе пожертвований на свою деятельность и рекламу по заявкам рекламодателей, другие каналы и пользователи могут делать репосты публикаций этого ресурса. У канала "Кремль. Новости", созданного в сентябре 2024 года, около 12 тысяч подписчиков. В названии профиля появился значок "А+", подтверждающий регистрацию в перечне РКН, такой же значок ранее появился у официальной группы Кремля во ВКонтакте, в декабре Telegram-канал "Кремль. Новости" также был внесен в реестр. На данный момент Кремль зарегистрировал в реестре Роскомнадзора все свои официальные аккаунты в социальных сетях. Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на "Госуслугах". Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем. Если же крупный канал или страница не будут включены в перечень, то рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступили в силу 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20241204/telegram-1987231619.html
https://ria.ru/20241230/pravila-1992093065.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), rutube
Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Rutube
Канал Кремля на Rutube получил регистрацию в реестре Роскомнадзора
Официальный канал Кремля на Rutube получил регистрацию в реестре Роскомнадзора
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Официальный канал Кремля на странице видеохостинга Rutube "Кремль. Новости" получил регистрацию в реестре Роскомнадзора (РКН), отметка с гиперссылкой на соответствующую лицензию появилась в описании профиля аккаунта в разделе "о канале".
"Ресурс включён в перечень Роскомнадзора
", - указано в перечне зарегистрированных персональных страниц и каналов на Госуслугах.
Уточняется, что регистрация подтверждает способность владельца размещать информацию о сборе пожертвований на свою деятельность и рекламу по заявкам рекламодателей, другие каналы и пользователи могут делать репосты публикаций этого ресурса.
У канала "Кремль. Новости", созданного в сентябре 2024 года, около 12 тысяч подписчиков. В названии профиля появился значок "А+", подтверждающий регистрацию в перечне РКН, такой же значок ранее появился у официальной группы Кремля во ВКонтакте, в декабре Telegram-канал "Кремль. Новости" также был внесен в реестр. На данный момент Кремль зарегистрировал в реестре Роскомнадзора все свои официальные аккаунты в социальных сетях.
Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на "Госуслугах".
Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем.
Если же крупный канал или страница не будут включены в перечень, то рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступили в силу 1 января 2025 года.