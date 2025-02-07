https://ria.ru/20250207/krasnodar-1997958840.html

В Краснодаре арестовали девушку, катавшуюся топлес в центре города

В Краснодаре арестовали девушку, катавшуюся топлес в центре города - РИА Новости, 07.02.2025

В Краснодаре арестовали девушку, катавшуюся топлес в центре города

Суд назначил 10 суток административного ареста 28-летней девушке, которая топлес прокатилась на машине по центру Краснодара, сообщили в объединённой... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:50:00+03:00

2025-02-07T13:50:00+03:00

2025-02-07T13:50:00+03:00

происшествия

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КРАСНОДАР, 7 фев – РИА Новости. Суд назначил 10 суток административного ареста 28-летней девушке, которая топлес прокатилась на машине по центру Краснодара, сообщили в объединённой пресс-службе судов Кубани. Ранее в сети появилось видео с брюнеткой, высунувшейся в люк желтого Mercedes и полностью обнажившей грудь. Удивление у автора ролика вызвал тот факт, что на улице было холодно, всего +3. "В суде девушка раскаялась, обещала, что такого (к большому сожалению многих пользователей социальных сетей) больше не повторится. Суд признал ее виновной в совершении правонарушения и назначил ей наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - говорится в сообщении. Установлено, что во вторник в девять вечера 28-летняя местная жительница на Красной улице вылезла в люк автомобиля в обнаженном виде, "демонстрируя интимные части тела" и "выражая явное неуважение к обществу". На нее был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

https://ria.ru/20250102/chelyabinsk-1992319701.html

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происшествия, краснодар, россия, mercedes