В Краснодаре арестовали девушку, катавшуюся топлес в центре города
Девушку, катавшуюся топлес в центре Краснодара, арестовали на десять суток
© Фото : Полиция Краснодара/TelegramДевушка, которая из люка авто показала грудь, в отделении полиции Краснодара
Девушка, которая из люка авто показала грудь, в отделении полиции Краснодара
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КРАСНОДАР, 7 фев – РИА Новости. Суд назначил 10 суток административного ареста 28-летней девушке, которая топлес прокатилась на машине по центру Краснодара, сообщили в объединённой пресс-службе судов Кубани.
Ранее в сети появилось видео с брюнеткой, высунувшейся в люк желтого Mercedes и полностью обнажившей грудь. Удивление у автора ролика вызвал тот факт, что на улице было холодно, всего +3.
"В суде девушка раскаялась, обещала, что такого (к большому сожалению многих пользователей социальных сетей) больше не повторится. Суд признал ее виновной в совершении правонарушения и назначил ей наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - говорится в сообщении.
Установлено, что во вторник в девять вечера 28-летняя местная жительница на Красной улице вылезла в люк автомобиля в обнаженном виде, "демонстрируя интимные части тела" и "выражая явное неуважение к обществу". На нее был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
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