https://ria.ru/20250207/kontrakty-1997906599.html

ЦПЭ помогли МСП заключить экспортные контракты на 139 млрд рублей

ЦПЭ помогли МСП заключить экспортные контракты на 139 млрд рублей - РИА Новости, 07.02.2025

ЦПЭ помогли МСП заключить экспортные контракты на 139 млрд рублей

Услугами региональных Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в 2024 году воспользовались свыше 40 тысяч малых и средних предприятий, более 3 тысяч компаний при... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:21:00+03:00

2025-02-07T11:21:00+03:00

2025-02-07T11:21:00+03:00

экономика

россия

вероника никишина

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Услугами региональных Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в 2024 году воспользовались свыше 40 тысяч малых и средних предприятий, более 3 тысяч компаний при поддержке ЦПЭ заключили контракты с зарубежными партнерами на общую сумму 139 миллиардов рублей, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."География экспорта, реализованного при поддержке ЦПЭ, охватила 127 стран. Итоги работы ЦПЭ за 2024 год представили на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая проходит в Перми с 4 по 6 февраля. Конференцию организует Российский экспортный центр при содействии Центра поддержки экспорта Пермского края", - говорится в сообщении.В число наиболее популярных услуг центров поддержки экспорта в 2024 году вошли поиск партнера, организация участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях и компенсация затрат на транспортировку."Сегодня в России работает более 60 тысяч экспортеров МСП. Их доля в несырьевом неэнергетическом экспорте с 2019 года выросла более чем в 2,5 раза и сегодня составляет 23%. Для развития экспорта малого и среднего бизнеса была выстроена комплексная инфраструктура поддержки МСП — Центры поддержки экспорта. Только в 2024 году более 3 тысяч российских компаний заключили экспортные контракты с помощью ЦПЭ. Сегодня в периметр центров входят задачи и по вовлечению новых компаний в экспорт, и по расширению географии контрактов, и по продвижению отечественных брендов за рубежом. Все эти задачи напрямую влияют на поручение президента России по формированию благоприятной среды, чтобы российские бренды уверенно выходили на зарубежные рынки", — уточнила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова."Инфраструктура, созданная в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", обеспечивает доступность мер поддержки бизнеса в любой точке России, и особое место в этой системе занимают центры поддержки экспорта. Объем внешнеторговых контрактов, заключенных при содействии ЦПЭ за последние шесть лет, достигает триллиона рублей", — подчеркнул статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов."Региональные ЦПЭ — одно из ключевых звеньев в инфраструктуре поддержки экспорта в нашей стране. Каждый рубль, вложенный в поддержку бизнеса через ЦПЭ, приносит в виде налоговых поступлений в бюджет около двух рублей. Мы видим, что с каждым годом все больше компаний МСП осознанно и системно выходят на экспорт, постепенно осваивают сложные рынки дальнего зарубежья. Это главный результат нашей совместной работы с центрами поддержки экспорта, федеральными и региональными министерствами", — сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.В ходе конференции в Перми представители центров поддержки экспорта и Российского экспортного центра проработали направления сотрудничества для реализации целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт", обменялись успешными практиками поддержки бизнеса и рассмотрели способы повышения эффективности работы с экспортерами.Напомним, региональные центры поддержки экспорта оказывают помощь компаниям сегмента МСП на всех стадиях экспорта: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и выставках, размещении на маркетплейсах и не только. Список ЦПЭ можно найти на сайте РЭЦ в разделе "Региональные подразделения".

https://ria.ru/20250207/magaziny-1997905784.html

https://ria.ru/20250207/rets--1997904185.html

https://ria.ru/20250206/eksport-1997792920.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина