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В Киргизии выявили коррупционную схему в центре онкологии и гематологии
В Киргизии выявили коррупционную схему в центре онкологии и гематологии - РИА Новости, 07.02.2025
В Киргизии выявили коррупционную схему в центре онкологии и гематологии
Спецслужбы Киргизии выявили коррупционную схему в национальном центре онкологии и гематологии: там врачи незаконно списывали бесплатные препараты и продавали их РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:39:00+03:00
2025-02-07T15:39:00+03:00
2025-02-07T15:39:00+03:00
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БИШКЕК, 7 фев – РИА Новости. Спецслужбы Киргизии выявили коррупционную схему в национальном центре онкологии и гематологии: там врачи незаконно списывали бесплатные препараты и продавали их онкобольным, сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики. "Сотрудниками ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимой работы по борьбе с коррупцией в системе здравоохранения выявлена коррупционная схема по незаконному списанию лекарственных препаратов для онкологически больных пациентов со стороны врачей Национального центра онкологии и гематологии", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что заведующий отделением химиотерапии центра, врач этого отделения и старшая медсестра систематически завышали объемы списания лекарственных препаратов, которые в последующем в частном порядке незаконно продавали согражданам с онкологическими заболеваниями. "В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к уголовной ответственности других причастных лиц", - уточнили в госкомитете.
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киргизия, в мире
В Киргизии выявили коррупционную схему в центре онкологии и гематологии
ГКНБ: врачи центра онкологии в Киргизии списывали препараты и продавали больным
БИШКЕК, 7 фев – РИА Новости.
Спецслужбы Киргизии выявили коррупционную схему в национальном центре онкологии и гематологии: там врачи незаконно списывали бесплатные препараты и продавали их онкобольным, сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности (ГКНБ
) республики.
"Сотрудниками ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимой работы по борьбе с коррупцией в системе здравоохранения выявлена коррупционная схема по незаконному списанию лекарственных препаратов для онкологически больных пациентов со стороны врачей Национального центра онкологии и гематологии", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что заведующий отделением химиотерапии центра, врач этого отделения и старшая медсестра систематически завышали объемы списания лекарственных препаратов, которые в последующем в частном порядке незаконно продавали согражданам с онкологическими заболеваниями.
"В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к уголовной ответственности других причастных лиц", - уточнили в госкомитете.