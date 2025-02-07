Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ нанесла новые удары по Ливану, обвинив "Хезболлах" в нарушении перемирия
© AP Photo / Bilal HusseinДым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута
© AP Photo / Bilal Hussein
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по инфраструктуре "Хезболлах" на юге Ливана, обвинив шиитское движение в нарушении условий перемирия, сообщила пресс-служба армии.
Ливан согласился на продление соглашения с Израилем о перемирии
27 января, 04:14
Согласно соглашению о прекращении огня, израильская армия должна была вывести свои силы из Ливана до 27 января, однако позже власти Ливана при посредничестве США согласились продлить действие условий соглашения до 18 февраля.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Израиль отложит вывод войск из Ливана
24 января, 18:03