https://ria.ru/20250207/izrail-1997859053.html

Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана

Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 07.02.2025

Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по инфраструктуре "Хезболлах" на юге Ливана, обвинив шиитское движение в нарушении условий перемирия, сообщила... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T01:53:00+03:00

2025-02-07T01:53:00+03:00

2025-02-07T01:53:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по инфраструктуре "Хезболлах" на юге Ливана, обвинив шиитское движение в нарушении условий перемирия, сообщила пресс-служба армии. "Некоторое время назад ВВС Израиля по указанию разведывательного управления нанесли точный удар на территории Ливана по двум военным объектам, на которых находилось оружие "Хезболлы", что было нарушением соглашения о прекращении огня" - говорится в сообщении. Согласно соглашению о прекращении огня, израильская армия должна была вывести свои силы из Ливана до 27 января, однако позже власти Ливана при посредничестве США согласились продлить действие условий соглашения до 18 февраля. В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.

https://ria.ru/20250127/livan-1995615690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, сша, биньямин нетаньяху, хезболла