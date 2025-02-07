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Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 07.02.2025
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01:53 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/izrail-1997859053.html
Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана
Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 07.02.2025
Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по инфраструктуре "Хезболлах" на юге Ливана, обвинив шиитское движение в нарушении условий перемирия, сообщила... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T01:53:00+03:00
2025-02-07T01:53:00+03:00
в мире
ливан
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биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по инфраструктуре "Хезболлах" на юге Ливана, обвинив шиитское движение в нарушении условий перемирия, сообщила пресс-служба армии. "Некоторое время назад ВВС Израиля по указанию разведывательного управления нанесли точный удар на территории Ливана по двум военным объектам, на которых находилось оружие "Хезболлы", что было нарушением соглашения о прекращении огня" - говорится в сообщении. Согласно соглашению о прекращении огня, израильская армия должна была вывести свои силы из Ливана до 27 января, однако позже власти Ливана при посредничестве США согласились продлить действие условий соглашения до 18 февраля. В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
https://ria.ru/20250127/livan-1995615690.html
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в мире, ливан, израиль, сша, биньямин нетаньяху, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Хезболла
Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ нанесла новые удары по Ливану, обвинив "Хезболлах" в нарушении перемирия

© AP Photo / Bilal HusseinДым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по инфраструктуре "Хезболлах" на юге Ливана, обвинив шиитское движение в нарушении условий перемирия, сообщила пресс-служба армии.
"Некоторое время назад ВВС Израиля по указанию разведывательного управления нанесли точный удар на территории Ливана по двум военным объектам, на которых находилось оружие "Хезболлы", что было нарушением соглашения о прекращении огня" - говорится в сообщении.
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Согласно соглашению о прекращении огня, израильская армия должна была вывести свои силы из Ливана до 27 января, однако позже власти Ливана при посредничестве США согласились продлить действие условий соглашения до 18 февраля.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
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