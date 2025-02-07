https://ria.ru/20250207/infrastruktura-1997883128.html
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 07.02.2025
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
Инфраструктура повреждена в Днепропетровской области на Украине, сообщил в пятницу глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T08:51:00+03:00
2025-02-07T08:51:00+03:00
2025-02-07T08:51:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Инфраструктура повреждена в Днепропетровской области на Украине, сообщил в пятницу глава областной военной администрации Сергей Лысак. "Повреждена инфраструктура", - написал Лысак в своем Telegram-канале. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Как подчеркнул Лысак, мирные жители не пострадали. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, днепропетровская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил о повреждении инфраструктуры