https://ria.ru/20250207/infektsiya-1997935316.html

В Чувашии число детей с кишечной инфекцией выросло до 45

В Чувашии число детей с кишечной инфекцией выросло до 45 - РИА Новости, 07.02.2025

В Чувашии число детей с кишечной инфекцией выросло до 45

Число учеников лицея в Чувашии, обратившихся к врачам с признаками кишечной инфекции, увеличилось до 45, также помощь понадобилась двум взрослым, сообщает... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:39:00+03:00

2025-02-07T12:39:00+03:00

2025-02-07T12:39:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев – РИА Новости. Число учеников лицея в Чувашии, обратившихся к врачам с признаками кишечной инфекции, увеличилось до 45, также помощь понадобилась двум взрослым, сообщает министерство здравоохранения республики. Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщало, что 41 ученик лицея в поселке Кугеси обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции, четыре ребенка были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление). "Согласно последним данным минздрава Чувашии, на 08.00 утра 7 февраля за медицинской помощью обратились 45 детей и двое взрослых. В инфекционном отделении находятся четверо детей, в то время как 41 ребенок и взрослые получают квалифицированную медицинскую помощь амбулаторно под пристальным наблюдением участковых врачей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250203/ekspertiza-1996958214.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)