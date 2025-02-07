Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии число детей с кишечной инфекцией выросло до 45 - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/infektsiya-1997935316.html
В Чувашии число детей с кишечной инфекцией выросло до 45
В Чувашии число детей с кишечной инфекцией выросло до 45 - РИА Новости, 07.02.2025
В Чувашии число детей с кишечной инфекцией выросло до 45
Число учеников лицея в Чувашии, обратившихся к врачам с признаками кишечной инфекции, увеличилось до 45, также помощь понадобилась двум взрослым, сообщает... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:39:00+03:00
2025-02-07T12:39:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев – РИА Новости. Число учеников лицея в Чувашии, обратившихся к врачам с признаками кишечной инфекции, увеличилось до 45, также помощь понадобилась двум взрослым, сообщает министерство здравоохранения республики. Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщало, что 41 ученик лицея в поселке Кугеси обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции, четыре ребенка были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление). "Согласно последним данным минздрава Чувашии, на 08.00 утра 7 февраля за медицинской помощью обратились 45 детей и двое взрослых. В инфекционном отделении находятся четверо детей, в то время как 41 ребенок и взрослые получают квалифицированную медицинскую помощь амбулаторно под пристальным наблюдением участковых врачей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250203/ekspertiza-1996958214.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии число детей с кишечной инфекцией выросло до 45

В Чувашии число учеников лицея с кишечной инфекцией выросло до 45

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев – РИА Новости. Число учеников лицея в Чувашии, обратившихся к врачам с признаками кишечной инфекции, увеличилось до 45, также помощь понадобилась двум взрослым, сообщает министерство здравоохранения республики.
Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщало, что 41 ученик лицея в поселке Кугеси обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции, четыре ребенка были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление).
"Согласно последним данным минздрава Чувашии, на 08.00 утра 7 февраля за медицинской помощью обратились 45 детей и двое взрослых. В инфекционном отделении находятся четверо детей, в то время как 41 ребенок и взрослые получают квалифицированную медицинскую помощь амбулаторно под пристальным наблюдением участковых врачей", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Экспертиза выявила причину отравления детей в красноярском селе
3 февраля, 09:06
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала