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В Чувашии число детей с кишечной инфекцией выросло до 45
В Чувашии число детей с кишечной инфекцией выросло до 45 - РИА Новости, 07.02.2025
В Чувашии число детей с кишечной инфекцией выросло до 45
Число учеников лицея в Чувашии, обратившихся к врачам с признаками кишечной инфекции, увеличилось до 45, также помощь понадобилась двум взрослым, сообщает... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:39:00+03:00
2025-02-07T12:39:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев – РИА Новости. Число учеников лицея в Чувашии, обратившихся к врачам с признаками кишечной инфекции, увеличилось до 45, также помощь понадобилась двум взрослым, сообщает министерство здравоохранения республики. Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщало, что 41 ученик лицея в поселке Кугеси обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции, четыре ребенка были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление). "Согласно последним данным минздрава Чувашии, на 08.00 утра 7 февраля за медицинской помощью обратились 45 детей и двое взрослых. В инфекционном отделении находятся четверо детей, в то время как 41 ребенок и взрослые получают квалифицированную медицинскую помощь амбулаторно под пристальным наблюдением участковых врачей", - говорится в сообщении.
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происшествия, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии число детей с кишечной инфекцией выросло до 45
В Чувашии число учеников лицея с кишечной инфекцией выросло до 45