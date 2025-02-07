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Россия надеется на возвращение Александровского подворья в Иерусалиме - РИА Новости, 07.02.2025
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Религия
 
20:40 07.02.2025 (обновлено: 21:29 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/ierusalim-1998073730.html
Россия надеется на возвращение Александровского подворья в Иерусалиме
Россия надеется на возвращение Александровского подворья в Иерусалиме - РИА Новости, 07.02.2025
Россия надеется на возвращение Александровского подворья в Иерусалиме
Россия надеется на положительное решение по возврату в собственность Александровского подворья в Иерусалиме, работа в этом направлении активно ведется при... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T20:40:00+03:00
2025-02-07T21:29:00+03:00
религия
россия
иерусалим
тель-авив
анатолий викторов
в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Россия надеется на положительное решение по возврату в собственность Александровского подворья в Иерусалиме, работа в этом направлении активно ведется при полном взаимопонимании с израильской стороной, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов по случаю приближающегося Дня дипломатического работника. "Вопрос перерегистрации прав собственности России на Александровское подворье в Иерусалиме остается в повестке дня наших отношений, но я хотел бы подчеркнуть, что вопрос, в общем-то, уже давно перешел в сугубо правовую и юридическую плоскость. Сейчас он находится на рассмотрении созданной премьер-министром Израиля специальной комиссии", - рассказал посол. По словам главы дипломатической миссии, динамика этого процесса не быстрая, но он идет в правильном направлении. "Мы уверены, что вопрос будет решен в пользу России. Иногда требуется дипломатическая поддержка. Мы продолжаем работать, поскольку переподтверждение прав современной России после того, как этими правами обладала царская Российская империя, очень важен. Этот объект имеет большое значение для русской культурной и духовной традиции, а также с точки зрения исторического присутствия в регионе. Мы продолжим, и я уверен, что успешно завершим эту работу, так как у нас есть полное взаимопонимание с израильской стороной", - заключил Викторов. Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание. Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника.
https://ria.ru/20241101/podvore-1981300565.html
https://ria.ru/20250207/posol-1997973874.html
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россия, иерусалим, тель-авив, анатолий викторов, в мире, израиль
Религия, Россия, Иерусалим, Тель-Авив, Анатолий Викторов, В мире, Израиль
Россия надеется на возвращение Александровского подворья в Иерусалиме

Посол Викторов: Россия надеется вернуть Александровское подворье в Иерусалиме

© РИА Новости / Антон СкрипуновАлександровское подворье в Иерусалиме
Александровское подворье в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Александровское подворье в Иерусалиме
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Россия надеется на положительное решение по возврату в собственность Александровского подворья в Иерусалиме, работа в этом направлении активно ведется при полном взаимопонимании с израильской стороной, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов по случаю приближающегося Дня дипломатического работника.
"Вопрос перерегистрации прав собственности России на Александровское подворье в Иерусалиме остается в повестке дня наших отношений, но я хотел бы подчеркнуть, что вопрос, в общем-то, уже давно перешел в сугубо правовую и юридическую плоскость. Сейчас он находится на рассмотрении созданной премьер-министром Израиля специальной комиссии", - рассказал посол.
Александровское подворье в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
ИППО: Нетаньяху вернулся к вопросу передачи России подворья в Иерусалиме
1 ноября 2024, 11:07
По словам главы дипломатической миссии, динамика этого процесса не быстрая, но он идет в правильном направлении.
"Мы уверены, что вопрос будет решен в пользу России. Иногда требуется дипломатическая поддержка. Мы продолжаем работать, поскольку переподтверждение прав современной России после того, как этими правами обладала царская Российская империя, очень важен. Этот объект имеет большое значение для русской культурной и духовной традиции, а также с точки зрения исторического присутствия в регионе. Мы продолжим, и я уверен, что успешно завершим эту работу, так как у нас есть полное взаимопонимание с израильской стороной", - заключил Викторов.
Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание.
Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника.
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РелигияРоссияИерусалимТель-АвивАнатолий ВикторовВ миреИзраиль
 
 
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