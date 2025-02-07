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В Петербург доставили подростка, пересекшего границу с Финляндией - РИА Новости, 07.02.2025
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18:02 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/granitsa-1998041564.html
В Петербург доставили подростка, пересекшего границу с Финляндией
В Петербург доставили подростка, пересекшего границу с Финляндией - РИА Новости, 07.02.2025
В Петербург доставили подростка, пересекшего границу с Финляндией
Подростка из семьи беженцев с Украины задержали в Ленинградской области после того, как он незаконно пересек границу Финляндии и России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:02:00+03:00
2025-02-07T18:02:00+03:00
финляндия
россия
ленинградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Подростка из семьи беженцев с Украины задержали в Ленинградской области после того, как он незаконно пересек границу Финляндии и России, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. "Подростка, который перешел через границу (Финляндии и России – ред.), задержали в Ленинградской области 31 января. По предварительным данным, он из семьи украинских беженцев, имеющей российское гражданство", – сказал собеседник агентства. По его данным, подросток сбежал из Финляндии, поскольку не нашел общий язык ни с финнами, ни с беженцами из других стран. Как сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной, сейчас мальчик находится в одном из социальных учреждений города. "Ребенок здоров, находится под присмотром в одном из социозащитных учреждений города. Остальное не по нашей линии", – сказал собеседник агентства. По данным издания Yle, пограничные службы Финляндии и России "изучают инцидент". Финская сторона просит вернуть в Финляндию подростка, родители которого "очень обеспокоены", пишет издание. Официальным комментарием пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также правоохранительных органов по поводу ситуации с побегом мальчика из Финляндии РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20250207/finljandija-1997867621.html
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финляндия
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ленинградская область
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финляндия, россия, ленинградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, санкт-петербург
Финляндия, Россия, Ленинградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербург доставили подростка, пересекшего границу с Финляндией

В Петербург доставили подростка, незаконно пересекшего границу с Финляндией

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Подростка из семьи беженцев с Украины задержали в Ленинградской области после того, как он незаконно пересек границу Финляндии и России, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
"Подростка, который перешел через границу (Финляндии и России – ред.), задержали в Ленинградской области 31 января. По предварительным данным, он из семьи украинских беженцев, имеющей российское гражданство", – сказал собеседник агентства.
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По его данным, подросток сбежал из Финляндии, поскольку не нашел общий язык ни с финнами, ни с беженцами из других стран.
Как сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной, сейчас мальчик находится в одном из социальных учреждений города. "Ребенок здоров, находится под присмотром в одном из социозащитных учреждений города. Остальное не по нашей линии", – сказал собеседник агентства.
По данным издания Yle, пограничные службы Финляндии и России "изучают инцидент". Финская сторона просит вернуть в Финляндию подростка, родители которого "очень обеспокоены", пишет издание.
Официальным комментарием пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также правоохранительных органов по поводу ситуации с побегом мальчика из Финляндии РИА Новости пока не располагает.
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