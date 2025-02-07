https://ria.ru/20250207/granitsa-1998041564.html

В Петербург доставили подростка, пересекшего границу с Финляндией

В Петербург доставили подростка, пересекшего границу с Финляндией - РИА Новости, 07.02.2025

В Петербург доставили подростка, пересекшего границу с Финляндией

Подростка из семьи беженцев с Украины задержали в Ленинградской области после того, как он незаконно пересек границу Финляндии и России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T18:02:00+03:00

2025-02-07T18:02:00+03:00

2025-02-07T18:02:00+03:00

финляндия

россия

ленинградская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Подростка из семьи беженцев с Украины задержали в Ленинградской области после того, как он незаконно пересек границу Финляндии и России, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. "Подростка, который перешел через границу (Финляндии и России – ред.), задержали в Ленинградской области 31 января. По предварительным данным, он из семьи украинских беженцев, имеющей российское гражданство", – сказал собеседник агентства. По его данным, подросток сбежал из Финляндии, поскольку не нашел общий язык ни с финнами, ни с беженцами из других стран. Как сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной, сейчас мальчик находится в одном из социальных учреждений города. "Ребенок здоров, находится под присмотром в одном из социозащитных учреждений города. Остальное не по нашей линии", – сказал собеседник агентства. По данным издания Yle, пограничные службы Финляндии и России "изучают инцидент". Финская сторона просит вернуть в Финляндию подростка, родители которого "очень обеспокоены", пишет издание. Официальным комментарием пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также правоохранительных органов по поводу ситуации с побегом мальчика из Финляндии РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20250207/finljandija-1997867621.html

https://ria.ru/20240912/granitsa-1972381425.html

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финляндия, россия, ленинградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, санкт-петербург