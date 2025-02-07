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Житель Нижегородской области получил 12 лет за госизмену - РИА Новости, 07.02.2025
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17:42 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/gosizmena-1998033900.html
Житель Нижегородской области получил 12 лет за госизмену
Житель Нижегородской области получил 12 лет за госизмену - РИА Новости, 07.02.2025
Житель Нижегородской области получил 12 лет за госизмену
Житель Нижегородской области, намеревавшийся воевать на Украине против России, осужден на 12 лет за госизмену, сообщило региональное управление ФСБ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:42:00+03:00
2025-02-07T17:42:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
украина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Житель Нижегородской области, намеревавшийся воевать на Украине против России, осужден на 12 лет за госизмену, сообщило региональное управление ФСБ. Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области в июле 2023 года при попытке выезда на территорию Украины. В ходе обысков у него было обнаружено и изъято военно-тактическое обмундирование, холодное оружие, а также документы, указывающие на его намерения участвовать в боевых действиях против Вооружённых сил России. Были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), статье 275 УК РФ (государственная измена). "Решением 2-го Западного окружного военного суда жителю Нижегородской области назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в тюрьме первые 4 года, а остальную часть лишения свободы сроком 8 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - сообщает УФСБ.
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происшествия, россия, нижегородская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Нижегородской области получил 12 лет за госизмену

Жителя Нижегородской области осудили на 12 лет за попытку воевать на стороне ВСУ

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Житель Нижегородской области, намеревавшийся воевать на Украине против России, осужден на 12 лет за госизмену, сообщило региональное управление ФСБ.
Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области в июле 2023 года при попытке выезда на территорию Украины. В ходе обысков у него было обнаружено и изъято военно-тактическое обмундирование, холодное оружие, а также документы, указывающие на его намерения участвовать в боевых действиях против Вооружённых сил России.
Были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), статье 275 УК РФ (государственная измена).
"Решением 2-го Западного окружного военного суда жителю Нижегородской области назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в тюрьме первые 4 года, а остальную часть лишения свободы сроком 8 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - сообщает УФСБ.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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