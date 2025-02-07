https://ria.ru/20250207/genprokuratura-1997879634.html

Владельца газеты Barents Observer признали нежелательным в России

Владельца газеты Barents Observer признали нежелательным в России - РИА Новости, 07.02.2025

Владельца газеты Barents Observer признали нежелательным в России

Норвежская организация The Independent Barents Observer AS признана нежелательной в России, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T08:06:00+03:00

2025-02-07T08:06:00+03:00

2025-02-07T08:13:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Норвежская организация The Independent Barents Observer AS признана нежелательной в России, сообщает Генеральная прокуратура РФ."Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Independent Barents Observer AS (Норвегия), являющейся владельцем интернет-издания The Barents Observer", - говорится в сообщении.Уточняется, что значительная часть публикуемых материалов имеет ярко выраженную антироссийскую направленность. Их подготовкой занимаются покинувшие страну граждане РФ, включенные в реестр иностранных агентов или в перечень террористов и экстремистов.Статьи направлены на стимулирование протестных настроений среди населения северных регионов России, ужесточение антироссийских санкций, необходимость наращивания военного присутствия НАТО у наших границ. Значительное количество распространяемых организацией сведений посвящено дискредитации деятельности российской армии. Не пренебрегают авторы и пропагандой нетрадиционных ценностей.Финансируется публикация материалов на русском языке иностранными неправительственными организациями, деятельность которых признана нежелательной.

https://ria.ru/20250129/organizatsiya-1996138289.html

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россия, нато, норвегия, происшествия