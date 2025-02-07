Рейтинг@Mail.ru
Владельца газеты Barents Observer признали нежелательным в России - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:06 07.02.2025 (обновлено: 08:13 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/genprokuratura-1997879634.html
Владельца газеты Barents Observer признали нежелательным в России
Владельца газеты Barents Observer признали нежелательным в России - РИА Новости, 07.02.2025
Владельца газеты Barents Observer признали нежелательным в России
Норвежская организация The Independent Barents Observer AS признана нежелательной в России, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T08:06:00+03:00
2025-02-07T08:13:00+03:00
россия
нато
норвегия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/47/1486374792_0:4:3166:1784_1920x0_80_0_0_9e1e2c3aaed2ac0be7bc052446e25662.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Норвежская организация The Independent Barents Observer AS признана нежелательной в России, сообщает Генеральная прокуратура РФ."Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Independent Barents Observer AS (Норвегия), являющейся владельцем интернет-издания The Barents Observer", - говорится в сообщении.Уточняется, что значительная часть публикуемых материалов имеет ярко выраженную антироссийскую направленность. Их подготовкой занимаются покинувшие страну граждане РФ, включенные в реестр иностранных агентов или в перечень террористов и экстремистов.Статьи направлены на стимулирование протестных настроений среди населения северных регионов России, ужесточение антироссийских санкций, необходимость наращивания военного присутствия НАТО у наших границ. Значительное количество распространяемых организацией сведений посвящено дискредитации деятельности российской армии. Не пренебрегают авторы и пропагандой нетрадиционных ценностей.Финансируется публикация материалов на русском языке иностранными неправительственными организациями, деятельность которых признана нежелательной.
https://ria.ru/20250129/organizatsiya-1996138289.html
https://ria.ru/20250131/npo-1996711295.html
россия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/47/1486374792_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_af8ec144c9bf6eb57f31afda24bf174c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, норвегия, происшествия
Россия, НАТО, Норвегия, Происшествия
Владельца газеты Barents Observer признали нежелательным в России

Владельца интернет-газеты Barents Observer признали нежелательным в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Норвежская организация The Independent Barents Observer AS признана нежелательной в России, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Independent Barents Observer AS (Норвегия), являющейся владельцем интернет-издания The Barents Observer", - говорится в сообщении.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
ГП признала деятельность организации из Нидерландов нежелательной в России
29 января, 16:12
Уточняется, что значительная часть публикуемых материалов имеет ярко выраженную антироссийскую направленность. Их подготовкой занимаются покинувшие страну граждане РФ, включенные в реестр иностранных агентов или в перечень террористов и экстремистов.
Статьи направлены на стимулирование протестных настроений среди населения северных регионов России, ужесточение антироссийских санкций, необходимость наращивания военного присутствия НАТО у наших границ. Значительное количество распространяемых организацией сведений посвящено дискредитации деятельности российской армии. Не пренебрегают авторы и пропагандой нетрадиционных ценностей.
Финансируется публикация материалов на русском языке иностранными неправительственными организациями, деятельность которых признана нежелательной.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Минюст дополнил перечень нежелательных в России НПО
31 января, 19:38
 
РоссияНАТОНорвегияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала