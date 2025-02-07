Владельца газеты Barents Observer признали нежелательным в России
Владельца интернет-газеты Barents Observer признали нежелательным в России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Норвежская организация The Independent Barents Observer AS признана нежелательной в России, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Independent Barents Observer AS (Норвегия), являющейся владельцем интернет-издания The Barents Observer", - говорится в сообщении.
Уточняется, что значительная часть публикуемых материалов имеет ярко выраженную антироссийскую направленность. Их подготовкой занимаются покинувшие страну граждане РФ, включенные в реестр иностранных агентов или в перечень террористов и экстремистов.
Статьи направлены на стимулирование протестных настроений среди населения северных регионов России, ужесточение антироссийских санкций, необходимость наращивания военного присутствия НАТО у наших границ. Значительное количество распространяемых организацией сведений посвящено дискредитации деятельности российской армии. Не пренебрегают авторы и пропагандой нетрадиционных ценностей.
Финансируется публикация материалов на русском языке иностранными неправительственными организациями, деятельность которых признана нежелательной.
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