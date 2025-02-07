https://ria.ru/20250207/frantsiya-1998073042.html

Захарова рассказала о дискриминации российских журналистов во Франции

Захарова рассказала о дискриминации российских журналистов во Франции - РИА Новости, 07.02.2025

Захарова рассказала о дискриминации российских журналистов во Франции

Журналисты из Франции не подвергались в России за последние годы никакой травле, тогда как российские во Франции постоянно дискриминировались, заявила в... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T20:30:00+03:00

2025-02-07T20:30:00+03:00

2025-02-07T20:31:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Журналисты из Франции не подвергались в России за последние годы никакой травле, тогда как российские во Франции постоянно дискриминировались, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Высказываясь по ситуации с невыдачей визы журналисту "Комсомольской правды" и ответных мерах в отношении корреспондента французской газеты Le Monde, она заметила, что французские журналисты в России пользовались всеми благами искреннего отношения со стороны российского общества к таким понятиям, как свобода слова, плюрализм мнений. Захарова отметила, что французским журналистам никогда не отказывали в посещении пресс-конференции президента Российской Федерации, министра иностранных дел России, медиамероприятий в российских ведомствах, в частности, в МИД, брифингов, они были также приглашаемы и в пресс-туры, приходили и на пресс-конференции. "Они отправляли письменные вопросы, запросы и так далее. То есть они никогда за все эти годы не подвергались никаким, не знаю, проявлениям травли", - пояснила Захарова, заметив, что "наверняка были какие-то инциденты, в быту, где-то, но это есть жизнь, но это никогда не было с участием государства". "И всегда, когда они обращались с просьбой о содействии, они такое содействие получали", - подчеркнула она. По словам Захаровой, ровно противоположная картина была с российскими журналистами во Франции. Она подчеркнула, что российские журналисты во Франции постоянно дискриминировались. Полный текст интервью читайте в воскресенье на сайте ria.ru в 10.00 утра.

https://ria.ru/20250207/frantsiya-1998009997.html

https://ria.ru/20250207/viza-1997942095.html

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франция, россия, мария захарова, в мире