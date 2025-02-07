Захарова рассказала о дискриминации российских журналистов во Франции
Захарова: российские журналисты во Франции регулярно подвергаются травле
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Журналисты из Франции не подвергались в России за последние годы никакой травле, тогда как российские во Франции постоянно дискриминировались, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Высказываясь по ситуации с невыдачей визы журналисту "Комсомольской правды" и ответных мерах в отношении корреспондента французской газеты Le Monde, она заметила, что французские журналисты в России пользовались всеми благами искреннего отношения со стороны российского общества к таким понятиям, как свобода слова, плюрализм мнений. Захарова отметила, что французским журналистам никогда не отказывали в посещении пресс-конференции президента Российской Федерации, министра иностранных дел России, медиамероприятий в российских ведомствах, в частности, в МИД, брифингов, они были также приглашаемы и в пресс-туры, приходили и на пресс-конференции.
"Они отправляли письменные вопросы, запросы и так далее. То есть они никогда за все эти годы не подвергались никаким, не знаю, проявлениям травли", - пояснила Захарова, заметив, что "наверняка были какие-то инциденты, в быту, где-то, но это есть жизнь, но это никогда не было с участием государства". "И всегда, когда они обращались с просьбой о содействии, они такое содействие получали", - подчеркнула она.
По словам Захаровой, ровно противоположная картина была с российскими журналистами во Франции. Она подчеркнула, что российские журналисты во Франции постоянно дискриминировались.
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