Рейтинг@Mail.ru
Во Франции нашли саркофаги возрастом 1,3 тысячи лет - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
19:27 07.02.2025 (обновлено: 19:28 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/frantsija-1998064710.html
Во Франции нашли саркофаги возрастом 1,3 тысячи лет
Во Франции нашли саркофаги возрастом 1,3 тысячи лет - РИА Новости, 07.02.2025
Во Франции нашли саркофаги возрастом 1,3 тысячи лет
Девять саркофагов возрастом 1,3 тысячи лет были обнаружены при раскопках в городе Бордо на юго-западе Франции, сообщила в пятницу газета Figaro. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T19:27:00+03:00
2025-02-07T19:28:00+03:00
наука
бордо
франция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998064099_0:149:1600:1049_1920x0_80_0_0_56d08daf64571b934ba90e06908b1e87.jpg
ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Девять саркофагов возрастом 1,3 тысячи лет были обнаружены при раскопках в городе Бордо на юго-западе Франции, сообщила в пятницу газета Figaro. "Они были погребены 1300 лет назад. Девять саркофагов эпохи Меровингов (первая династия франкских королей – ред.), датируемых с V по VIII век, были обнаружены во время предварительных раскопок", - говорится в статье. Это произошло после того, как археологическая служба Бордо начала предварительные работы на площади Ренодель в рамках планов по озеленению квартала, пишет Figaro. Находки этим не ограничились, археологи также обнаружили следы погребальных практик до XVII века, сообщает газета. Среди них – три захоронения в гробах XI-XIII веков и четыре захоронения в земле и гробах XV-XVII веков, в общей сложности было обнаружено 20-30 могил, сказано в материале. По словам руководителя раскопок Камий Ванов, в средние века кладбища располагались рядом с церквями, поэтому обнаруженные находки не стали чем-то из ряда вон выходящим, учитывая расположенную неподалеку церковь Сент-Круа. "Однако мы не знали, как далеко простирается кладбище. Мы начинаем видеть это более четко. Оно доходит почти до фасада церкви", - приводит газета Figaro её слова. Отмечается, что с конца февраля раскопки начнут проводиться более активно, они продлятся несколько недель, археологи надеются обнаружить ещё больше находок. Помимо этого, весной власти Бордо начнут организовывать экскурсии на место раскопок, сообщает издание.
https://ria.ru/20241215/uchenye-1988872069.html
https://ria.ru/20241005/rus-1976423555.html
бордо
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998064099_2:0:1599:1198_1920x0_80_0_0_0a3766d0e4b0f670fa5fb3f78ea1d959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бордо, франция, в мире
Наука, Бордо, Франция, В мире
Во Франции нашли саркофаги возрастом 1,3 тысячи лет

В Бордо во Франции нашли девять саркофагов возрастом 1,3 тысячи лет

© Фото : Emilie Leget / Bordeaux MétropoleАрхеологические раскопки в Бордо, Франция
Археологические раскопки в Бордо, Франция - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Emilie Leget / Bordeaux Métropole
Археологические раскопки в Бордо, Франция
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Девять саркофагов возрастом 1,3 тысячи лет были обнаружены при раскопках в городе Бордо на юго-западе Франции, сообщила в пятницу газета Figaro.
"Они были погребены 1300 лет назад. Девять саркофагов эпохи Меровингов (первая династия франкских королей – ред.), датируемых с V по VIII век, были обнаружены во время предварительных раскопок", - говорится в статье.
Известняковый саркофаг, обнаруженный во время раскопок в церкви Святого Николая в районе Демре, Анталья - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
"Тысячелетний обман". Ученые раскрыли главную тайну Николая Чудотворца
15 декабря 2024, 08:00
Это произошло после того, как археологическая служба Бордо начала предварительные работы на площади Ренодель в рамках планов по озеленению квартала, пишет Figaro. Находки этим не ограничились, археологи также обнаружили следы погребальных практик до XVII века, сообщает газета.
Среди них – три захоронения в гробах XI-XIII веков и четыре захоронения в земле и гробах XV-XVII веков, в общей сложности было обнаружено 20-30 могил, сказано в материале.
По словам руководителя раскопок Камий Ванов, в средние века кладбища располагались рядом с церквями, поэтому обнаруженные находки не стали чем-то из ряда вон выходящим, учитывая расположенную неподалеку церковь Сент-Круа.
"Однако мы не знали, как далеко простирается кладбище. Мы начинаем видеть это более четко. Оно доходит почти до фасада церкви", - приводит газета Figaro её слова.
Отмечается, что с конца февраля раскопки начнут проводиться более активно, они продлятся несколько недель, археологи надеются обнаружить ещё больше находок. Помимо этого, весной власти Бордо начнут организовывать экскурсии на место раскопок, сообщает издание.
Показ клада Х века, найденного в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Послание с Востока: находка ученых проливает свет на возникновение России
5 октября 2024, 08:00
 
НаукаБордоФранцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала