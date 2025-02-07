https://ria.ru/20250207/finlyandiya-1997990415.html
Россия готовит ответ на арест объектов в Финляндии, заявил посол Кузнецов
Россия готовит ответ на арест объектов в Финляндии, заявил посол Кузнецов - РИА Новости, 07.02.2025
Россия готовит ответ на арест объектов в Финляндии, заявил посол Кузнецов
Россия прорабатывает возможные ответные шаги на арест объектов недвижимости РФ в Финляндии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:24:00+03:00
2025-02-07T15:24:00+03:00
2025-02-07T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия прорабатывает возможные ответные шаги на арест объектов недвижимости РФ в Финляндии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. Служба судебных приставов Финляндии ранее приняла ограничительные меры в отношении более 40 объектов, находящихся в собственности России, чтобы удовлетворить иск украинских энергетических компаний. Окружной суд Хельсинки 13 августа постановил заморозить российские активы более чем на 4 миллиарда долларов. "Местные судебные приставы наложили арест на объекты недвижимости, принадлежащие Российской Федерации. В практическом плане это означает запрет на их передачу или продажу. Об ограничении доступа к ним пока речи нет... Разумеется, предпринимаем все необходимые юридические меры для защиты российской недвижимости. Возможные соответствующие ответные шаги прорабатываются", - сказал посол. Посол напомнил, что решение финских властей принято во исполнение политизированного вердикта арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге по иску группы украинских компаний во главе с "Нафтогазом" против России в связи с утратой ими активов в Крыму. "Украинцы заявляют, что соответствующие иски якобы поданы ими в ряде государств, однако пока лишь финский суд пошел у них на поводу и признал решение гаагского арбитража подлежащим исполнению в своей стране", - подчеркнул посол. Дипломат отметил, что финские власти знают, что значительная часть попавших под рестрикции объектов относится к числу дипломатических, и намеренно игнорируют этот факт.
https://ria.ru/20250207/finljandija-1997916398.html
https://ria.ru/20250207/finljandija-1997865559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов, нафтогаз украины, в мире
Россия, Финляндия, Хельсинки, Павел Кузнецов, Нафтогаз Украины, В мире
Россия готовит ответ на арест объектов в Финляндии, заявил посол Кузнецов
Посол Кузнецов: Россия прорабатывает ответные шаги на арест объектов в Финляндии
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия прорабатывает возможные ответные шаги на арест объектов недвижимости РФ в Финляндии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
Служба судебных приставов Финляндии
ранее приняла ограничительные меры в отношении более 40 объектов, находящихся в собственности России
, чтобы удовлетворить иск украинских энергетических компаний. Окружной суд Хельсинки
13 августа постановил заморозить российские активы более чем на 4 миллиарда долларов.
"Местные судебные приставы наложили арест на объекты недвижимости, принадлежащие Российской Федерации. В практическом плане это означает запрет на их передачу или продажу. Об ограничении доступа к ним пока речи нет... Разумеется, предпринимаем все необходимые юридические меры для защиты российской недвижимости. Возможные соответствующие ответные шаги прорабатываются", - сказал посол.
Посол напомнил, что решение финских властей принято во исполнение политизированного вердикта арбитража при Постоянной палате третейского суда
в Гааге
по иску группы украинских компаний во главе с "Нафтогазом
" против России в связи с утратой ими активов в Крыму.
"Украинцы заявляют, что соответствующие иски якобы поданы ими в ряде государств, однако пока лишь финский суд пошел у них на поводу и признал решение гаагского арбитража подлежащим исполнению в своей стране", - подчеркнул посол.
Дипломат отметил, что финские власти знают, что значительная часть попавших под рестрикции объектов относится к числу дипломатических, и намеренно игнорируют этот факт.