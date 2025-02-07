https://ria.ru/20250207/finljandija-1997916398.html

Финляндия не подтвердила причастность России к инциденту с EstLink-2

Финляндия не подтвердила причастность России к инциденту с EstLink-2 - РИА Новости, 07.02.2025

Финляндия не подтвердила причастность России к инциденту с EstLink-2

Финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:45:00+03:00

2025-02-07T11:45:00+03:00

2025-02-07T11:53:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года. Полиция Финляндии задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении кабеля EstLink 2 и четырех подводных кабелей связи. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. "Расследование финская полиция еще не завершила. В местной прессе, однако, появились сообщения, что, по данным источников в спецслужбах, следствие вообще не нашло в этой аварии признаков злого умысла и каких-либо доказательств причастности к ней властей России или иного государства, и склоняется к версии случайной ошибки экипажа танкера. Никто из представителей официальных властей Финляндии эту версию не опроверг", - сказал посол. По словам посла, инцидент с повреждением нескольких подводных кабелей сразу оказался в центре внимания местной и мировой общественности. "Здесь была немедленно развернута масштабная информационная кампания против "российского теневого флота", спешно созван региональный саммит стран НАТО, благословивший операцию "Балтийский часовой", которая предусматривает расширение присутствия натовских ВМС на Балтике", - добавил глава дипмиссии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.

https://ria.ru/20250207/posol-1997908279.html

https://ria.ru/20250131/norvegiya-1996601945.html

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