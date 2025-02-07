https://ria.ru/20250207/evrokomissiya-1998017378.html

Еврокомиссия представит план укрепления обороны ЕС

Еврокомиссия представит план укрепления обороны ЕС - РИА Новости, 07.02.2025

Еврокомиссия представит план укрепления обороны ЕС

Еврокомиссия в середине марта представит план укрепления обороны ЕС, предполагающий значительное увеличение оборонных расходов стран-членов, заявила в Польше... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:46:00+03:00

2025-02-07T16:46:00+03:00

2025-02-07T16:47:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Еврокомиссия в середине марта представит план укрепления обороны ЕС, предполагающий значительное увеличение оборонных расходов стран-членов, заявила в Польше глава ЕК Урсула фон де Ляйен."Мы должны тратить на оборону больше, эффективнее и вместе. В середине марта мы представим наш план по укреплению обороны, который включит эти приоритеты", - сказала она.

https://ria.ru/20250206/es-1997647583.html

польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, польша