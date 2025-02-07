https://ria.ru/20250207/evrokomissiya-1998017378.html
Еврокомиссия представит план укрепления обороны ЕС
Еврокомиссия представит план укрепления обороны ЕС - РИА Новости, 07.02.2025
Еврокомиссия представит план укрепления обороны ЕС
Еврокомиссия в середине марта представит план укрепления обороны ЕС, предполагающий значительное увеличение оборонных расходов стран-членов, заявила в Польше... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:46:00+03:00
2025-02-07T16:46:00+03:00
2025-02-07T16:47:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Еврокомиссия в середине марта представит план укрепления обороны ЕС, предполагающий значительное увеличение оборонных расходов стран-членов, заявила в Польше глава ЕК Урсула фон де Ляйен."Мы должны тратить на оборону больше, эффективнее и вместе. В середине марта мы представим наш план по укреплению обороны, который включит эти приоритеты", - сказала она.
https://ria.ru/20250206/es-1997647583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, польша
В мире, Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Польша
Еврокомиссия представит план укрепления обороны ЕС
Фон дер Ляйен: ЕК в середине марта представит план укрепления обороны ЕС