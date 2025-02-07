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Еврокомиссия представит план укрепления обороны ЕС - РИА Новости, 07.02.2025
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16:46 07.02.2025 (обновлено: 16:47 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/evrokomissiya-1998017378.html
Еврокомиссия представит план укрепления обороны ЕС
Еврокомиссия представит план укрепления обороны ЕС - РИА Новости, 07.02.2025
Еврокомиссия представит план укрепления обороны ЕС
Еврокомиссия в середине марта представит план укрепления обороны ЕС, предполагающий значительное увеличение оборонных расходов стран-членов, заявила в Польше... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:46:00+03:00
2025-02-07T16:47:00+03:00
в мире
еврокомиссия
евросоюз
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польша
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Еврокомиссия в середине марта представит план укрепления обороны ЕС, предполагающий значительное увеличение оборонных расходов стран-членов, заявила в Польше глава ЕК Урсула фон де Ляйен."Мы должны тратить на оборону больше, эффективнее и вместе. В середине марта мы представим наш план по укреплению обороны, который включит эти приоритеты", - сказала она.
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в мире, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, польша
В мире, Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Польша
Еврокомиссия представит план укрепления обороны ЕС

Фон дер Ляйен: ЕК в середине марта представит план укрепления обороны ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Еврокомиссия в середине марта представит план укрепления обороны ЕС, предполагающий значительное увеличение оборонных расходов стран-членов, заявила в Польше глава ЕК Урсула фон де Ляйен.
«
"Мы должны тратить на оборону больше, эффективнее и вместе. В середине марта мы представим наш план по укреплению обороны, который включит эти приоритеты", - сказала она.
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В миреЕврокомиссияЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенПольша
 
 
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