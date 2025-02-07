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Эквадор планирует провести памятные акции в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 07.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:46 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/ekvador-1998017496.html
Эквадор планирует провести памятные акции в честь 80-летия Победы
Эквадор планирует провести памятные акции в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 07.02.2025
Эквадор планирует провести памятные акции в честь 80-летия Победы
Социальные и гуманитарные организации Эквадора обращаются в посольство России с предложениями провести совместные памятные акции в честь 80-летия Победы в... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:46:00+03:00
2025-02-07T16:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
эквадор
россия
дмитрий шостакович
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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БУЭНОС-АЙРЕС, фев - РИА Новости. Социальные и гуманитарные организации Эквадора обращаются в посольство России с предложениями провести совместные памятные акции в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан. "Восьмидесятилетний юбилей Великой Победы, без преувеличения, является знаковым для всех здравомыслящих граждан Эквадора. В посольство обращаются местные социальные и гуманитарные организации с предложениями провести совместные памятные акции по этому поводу. Уже ведём переговоры с некоторыми из них в разных регионах страны не только о возможных мероприятиях на площадках и по инициативе посольства, но и организованных самими эквадорцами", - сказал дипломат. Ключевыми событиями празднования станут такие традиционные акции, как "Шествие бессмертного полка", "Сад памяти". Достигнута договоренность с самым крупным в эквадорской столице концертным залом "Дом музыки" об исполнении в праздничные дни национальным симфоническим оркестром, дирижёром которого является россиянин Юрий Соболев, Седьмой "блокадной" симфонии Дмитрия Шостаковича.
https://ria.ru/20250204/egipet-1997214435.html
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эквадор, россия, дмитрий шостакович, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Эквадор, Россия, Дмитрий Шостакович, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Эквадор планирует провести памятные акции в честь 80-летия Победы

Посол Спринчан: Эквадор хочет провести памятные акции в честь 80-летия Победы

© Pixabay / DEZALBКито, Эквадор
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, фев - РИА Новости. Социальные и гуманитарные организации Эквадора обращаются в посольство России с предложениями провести совместные памятные акции в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан.
"Восьмидесятилетний юбилей Великой Победы, без преувеличения, является знаковым для всех здравомыслящих граждан Эквадора. В посольство обращаются местные социальные и гуманитарные организации с предложениями провести совместные памятные акции по этому поводу. Уже ведём переговоры с некоторыми из них в разных регионах страны не только о возможных мероприятиях на площадках и по инициативе посольства, но и организованных самими эквадорцами", - сказал дипломат.
Ключевыми событиями празднования станут такие традиционные акции, как "Шествие бессмертного полка", "Сад памяти". Достигнута договоренность с самым крупным в эквадорской столице концертным залом "Дом музыки" об исполнении в праздничные дни национальным симфоническим оркестром, дирижёром которого является россиянин Юрий Соболев, Седьмой "блокадной" симфонии Дмитрия Шостаковича.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЭквадорРоссияДмитрий ШостаковичВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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