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Эквадор планирует провести памятные акции в честь 80-летия Победы
Эквадор планирует провести памятные акции в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 07.02.2025
Эквадор планирует провести памятные акции в честь 80-летия Победы
Социальные и гуманитарные организации Эквадора обращаются в посольство России с предложениями провести совместные памятные акции в честь 80-летия Победы в... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:46:00+03:00
2025-02-07T16:46:00+03:00
2025-02-07T16:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
эквадор
россия
дмитрий шостакович
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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БУЭНОС-АЙРЕС, фев - РИА Новости. Социальные и гуманитарные организации Эквадора обращаются в посольство России с предложениями провести совместные памятные акции в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан. "Восьмидесятилетний юбилей Великой Победы, без преувеличения, является знаковым для всех здравомыслящих граждан Эквадора. В посольство обращаются местные социальные и гуманитарные организации с предложениями провести совместные памятные акции по этому поводу. Уже ведём переговоры с некоторыми из них в разных регионах страны не только о возможных мероприятиях на площадках и по инициативе посольства, но и организованных самими эквадорцами", - сказал дипломат. Ключевыми событиями празднования станут такие традиционные акции, как "Шествие бессмертного полка", "Сад памяти". Достигнута договоренность с самым крупным в эквадорской столице концертным залом "Дом музыки" об исполнении в праздничные дни национальным симфоническим оркестром, дирижёром которого является россиянин Юрий Соболев, Седьмой "блокадной" симфонии Дмитрия Шостаковича.
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эквадор, россия, дмитрий шостакович, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Эквадор, Россия, Дмитрий Шостакович, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Эквадор планирует провести памятные акции в честь 80-летия Победы
Посол Спринчан: Эквадор хочет провести памятные акции в честь 80-летия Победы