https://ria.ru/20250207/ekipazh-1997869298.html

Российские военные ударили авиаракетами по позициям ВСУ в Курской области

Российские военные ударили авиаракетами по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.02.2025

Российские военные ударили авиаракетами по позициям ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52М ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T05:06:00+03:00

2025-02-07T05:06:00+03:00

2025-02-07T11:31:00+03:00

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны."В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — отмечается в сводке.После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ, добавили в оборонном ведомстве.По данным Минобороны от четверга, российские военные отбили восемь волн атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. При неудачном контрнаступлении ВСУ потеряли более 200 солдат и около 50 единиц вооружений, в том числе восемь танков, пять БМП, бронетранспортер и 30 ББМ, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другую технику.

https://ria.ru/20250206/kurskaya-1997848534.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, курская область