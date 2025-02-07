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Российские военные ударили авиаракетами по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.02.2025
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05:06 07.02.2025 (обновлено: 11:31 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/ekipazh-1997869298.html
Российские военные ударили авиаракетами по позициям ВСУ в Курской области
Российские военные ударили авиаракетами по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.02.2025
Российские военные ударили авиаракетами по позициям ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52М ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T05:06:00+03:00
2025-02-07T11:31:00+03:00
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны.&quot;В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки &quot;Север&quot; экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области&quot;, — отмечается в сводке.После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ, добавили в оборонном ведомстве.По данным Минобороны от четверга, российские военные отбили восемь волн атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. При неудачном контрнаступлении ВСУ потеряли более 200 солдат и около 50 единиц вооружений, в том числе восемь танков, пять БМП, бронетранспортер и 30 ББМ, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другую технику.
https://ria.ru/20250206/kurskaya-1997848534.html
https://ria.ru/20250205/svo-1996418865.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, курская область
Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область
Российские военные ударили авиаракетами по позициям ВСУ в Курской области

Минобороны: экипаж Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ под Курском

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 ВКС России
Вертолет Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Вертолет Ка-52 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны.
«

"В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — отмечается в сводке.

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После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ, добавили в оборонном ведомстве.
По данным Минобороны от четверга, российские военные отбили восемь волн атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. При неудачном контрнаступлении ВСУ потеряли более 200 солдат и около 50 единиц вооружений, в том числе восемь танков, пять БМП, бронетранспортер и 30 ББМ, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другую технику.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьРоссияКурская область
 
 
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