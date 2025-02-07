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Рособрнадзор открыт для диалога по развитию ЕГЭ - РИА Новости, 07.02.2025
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Рособрнадзор открыт для диалога по развитию ЕГЭ
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Рособрнадзор открыт для диалога по развитию ЕГЭ
РИА Новости. РОСОБРНАДЗОР ОТКРЫТ ДЛЯ ДИАЛОГА ПО РАЗВИТИЮ ЕГЭ, ЕСЛИ ЕСТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ - МУЗАЕВ РИА Новости, 07.02.2025
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Глава Рособрнадзора Музаев: федеральный орган открыт для диалога по развитию ЕГЭ

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Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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