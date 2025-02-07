https://ria.ru/20250207/efimov-1997922836.html

Ефимов: в ТиНАО выделили свыше 96 гектаров для создания пищевого кластера

Ефимов: в ТиНАО выделили свыше 96 гектаров для создания пищевого кластера - РИА Новости, 07.02.2025

Ефимов: в ТиНАО выделили свыше 96 гектаров для создания пищевого кластера

Новый отраслевой промышленный кластер появится вблизи деревни Троицкое Краснопахорского района Новой Москвы, для этого город предоставил свыше 96 гектаров земли РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:14:00+03:00

2025-02-07T16:14:00+03:00

2025-02-07T16:14:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новый отраслевой промышленный кластер появится вблизи деревни Троицкое Краснопахорского района Новой Москвы, для этого город предоставил свыше 96 гектаров земли по льготной ставке, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Краснопахорском районе идет формирование крупного промышленного кластера, ориентированного на выпуск пищевой продукции. Для строительства производств общей площадью около 580 тысяч квадратных метров город выделил по льготной ставке один рубль в год свыше 96 гектаров земли. На них возведут распределительный центр мясокомбината, предприятия по выпуску хлебобулочных, молочных, кондитерских изделий, а также готовых блюд", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в реализацию проекта вложат примерно 75 миллиардов рублей, на предприятиях появится около 9 тысяч рабочих мест для жителей.Общая площадь пищевого кластера составит 170 гектаров, где возведут более 800 тысяч квадратных метров промышленных площадей.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что самый крупный участок по льготной ставке предоставило ООО "АДМ", его площадь составила более 27 гектаров. Компания построит современный промышленный комплекс площадью 163 тысячи квадратных метров, где появятся производства мясной продукции, молочных, кондитерских изделий, готовых блюд. Кроме того, будут предусмотрены вертикальные фермы для выращивания зелени.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2022 года столица предоставила предпринимателям около 700 гектаров земли без торгов. На участках реализуют инвестиционные проекты.

https://ria.ru/20250207/efimov-1997848276.html

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Артем Смирнов

градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин