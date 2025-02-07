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Ефимов: в 2024 году в Москве возвели 215 объектов нежилой недвижимости - РИА Новости, 07.02.2025
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10:08 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/efimov-1997848276.html
Ефимов: в 2024 году в Москве возвели 215 объектов нежилой недвижимости
Ефимов: в 2024 году в Москве возвели 215 объектов нежилой недвижимости - РИА Новости, 07.02.2025
Ефимов: в 2024 году в Москве возвели 215 объектов нежилой недвижимости
В прошлом году инвесторы построили в Москве 215 объектов нежилой недвижимости площадью более 2,7 миллионов "квадратов", рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:08:00+03:00
2025-02-07T10:08:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В прошлом году инвесторы построили в Москве 215 объектов нежилой недвижимости площадью более 2,7 миллионов "квадратов", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Свыше 420 тысяч квадратных метров пришлось на социальные учреждения, среди которых школы, детские сады и спортивные сооружения. Больше всего недвижимости возвели на западе столицы: там появилось 34 объекта социальной, деловой, коммерческой и административной инфраструктуры", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.Таким образом, в 2024 году в городе появились 35 школ и детских садов, 11 спортивных строений и 15 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). В рамках этой программы были возведены три промышленных технопарка, два офисных комплекса, многофункциональный и торговый центры, логистический парк, по три школы и детских сада, музей.Наибольшее число образовательных учреждений построили в Троицком и Новомосковском административных округах. Речь идет о 10 объектах, включая школу в Щербинке на 1,2 тысяч человек. Кроме того, в Южном Чертанове появился торгово-развлекательный центр "Грэмм" площадью более восьми тысяч "квадратов".
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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в 2024 году в Москве возвели 215 объектов нежилой недвижимости

Ефимов: в 2024 году возвели почти 3 млн "квадратов" нежилой недвижимости

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В прошлом году инвесторы построили в Москве 215 объектов нежилой недвижимости площадью более 2,7 миллионов "квадратов", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Свыше 420 тысяч квадратных метров пришлось на социальные учреждения, среди которых школы, детские сады и спортивные сооружения. Больше всего недвижимости возвели на западе столицы: там появилось 34 объекта социальной, деловой, коммерческой и административной инфраструктуры", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
Таким образом, в 2024 году в городе появились 35 школ и детских садов, 11 спортивных строений и 15 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). В рамках этой программы были возведены три промышленных технопарка, два офисных комплекса, многофункциональный и торговый центры, логистический парк, по три школы и детских сада, музей.
Наибольшее число образовательных учреждений построили в Троицком и Новомосковском административных округах. Речь идет о 10 объектах, включая школу в Щербинке на 1,2 тысяч человек. Кроме того, в Южном Чертанове появился торгово-развлекательный центр "Грэмм" площадью более восьми тысяч "квадратов".
 
Градостроительный комплекс МосквыМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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