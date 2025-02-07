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Ефимов: в Свиблове в рамках КРТ построят ЖК с физкультурным комплексом - РИА Новости, 07.02.2025
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09:14 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/efimov-1997847860.html
Ефимов: в Свиблове в рамках КРТ построят ЖК с физкультурным комплексом
Ефимов: в Свиблове в рамках КРТ построят ЖК с физкультурным комплексом - РИА Новости, 07.02.2025
Ефимов: в Свиблове в рамках КРТ построят ЖК с физкультурным комплексом
В районе Свиблово на северо-востоке Москвы будет построен жилой квартал на 156 тысяч "квадратов" в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ),... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T09:14:00+03:00
2025-02-07T09:14:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В районе Свиблово на северо-востоке Москвы будет построен жилой квартал на 156 тысяч "квадратов" в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. ЖК будут возводить на участке площадью около 12 гектаров на Сельскохозяйственной улице, 12/1. На этой территории появятся разные объекты недвижимости общей площадью 162 тысячи "квадратов"."Вложения в развитие площадки составят 45,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 226,4 миллиона рублей. В результате город получит около 400 рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.Кроме жилых домов, на участке построят объекты коммунальной и общественной инфраструктуры, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс. Также на территории обустроят детские площадки и зоны для занятий спортом и для прогулок.Недалеко от участка находятся станция метро и станция МЦК с одинаковым названием "Ботанический сад", а еще рядом расположены МСД и станция метро "Свиблово".По поручению мэра Сергея Собянина в столице идет работа над 302 проектами КРТ площадью около 4,2 тысячи гектаров.
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владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Москва
Ефимов: в Свиблове в рамках КРТ построят ЖК с физкультурным комплексом

Ефимов: в Свиблове возведут жилье на 156 тысяч "квадратов" в рамках КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В районе Свиблово на северо-востоке Москвы будет построен жилой квартал на 156 тысяч "квадратов" в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

ЖК будут возводить на участке площадью около 12 гектаров на Сельскохозяйственной улице, 12/1. На этой территории появятся разные объекты недвижимости общей площадью 162 тысячи "квадратов".

"Вложения в развитие площадки составят 45,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 226,4 миллиона рублей. В результате город получит около 400 рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
Кроме жилых домов, на участке построят объекты коммунальной и общественной инфраструктуры, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс. Также на территории обустроят детские площадки и зоны для занятий спортом и для прогулок.
Недалеко от участка находятся станция метро и станция МЦК с одинаковым названием "Ботанический сад", а еще рядом расположены МСД и станция метро "Свиблово".
По поручению мэра Сергея Собянина в столице идет работа над 302 проектами КРТ площадью около 4,2 тысячи гектаров.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс МосквыМосква
 
 
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