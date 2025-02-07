Ефимов: в Свиблове в рамках КРТ построят ЖК с физкультурным комплексом
Ефимов: в Свиблове возведут жилье на 156 тысяч "квадратов" в рамках КРТ
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В районе Свиблово на северо-востоке Москвы будет построен жилой квартал на 156 тысяч "квадратов" в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
ЖК будут возводить на участке площадью около 12 гектаров на Сельскохозяйственной улице, 12/1. На этой территории появятся разные объекты недвижимости общей площадью 162 тысячи "квадратов".
"Вложения в развитие площадки составят 45,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 226,4 миллиона рублей. В результате город получит около 400 рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
ЖК будут возводить на участке площадью около 12 гектаров на Сельскохозяйственной улице, 12/1. На этой территории появятся разные объекты недвижимости общей площадью 162 тысячи "квадратов".
"Вложения в развитие площадки составят 45,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 226,4 миллиона рублей. В результате город получит около 400 рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
Кроме жилых домов, на участке построят объекты коммунальной и общественной инфраструктуры, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс. Также на территории обустроят детские площадки и зоны для занятий спортом и для прогулок.
Недалеко от участка находятся станция метро и станция МЦК с одинаковым названием "Ботанический сад", а еще рядом расположены МСД и станция метро "Свиблово".
По поручению мэра Сергея Собянина в столице идет работа над 302 проектами КРТ площадью около 4,2 тысячи гектаров.