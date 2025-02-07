https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1998085750.html

После освобождения Дзержинска в Горловке станет спокойнее, считает Пушилин

После освобождения Дзержинска в Горловке станет спокойнее, считает Пушилин - РИА Новости, 07.02.2025

После освобождения Дзержинска в Горловке станет спокойнее, считает Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин рассчитывает, что после освобождения Дзержинска станет спокойнее в Горловке, которая обстреливается украинской армией с этого... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T22:42:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин рассчитывает, что после освобождения Дзержинска станет спокойнее в Горловке, которая обстреливается украинской армией с этого направления.Ранее в пятницу Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска (украинское название - Торецк)."Ну а я очень рассчитываю, после того, как наши ребята, наши парни дальше отодвинут врага от Горловки, наконец-то в Горловке станет спокойнее. В многострадальной Горловке, по которой противник продолжает совершать обстрелы, и по которой совершил огромное количество преступлений, с которыми нам еще предстоит разобраться", - заявил Пушилин, соответствующее видео опубликовано в пятницу в его Telegram-канале.Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил РИА Новости, что освобождение Дзержинска значимо для безопасности Горловки, это позволит ослабить удары ВСУ по городу.

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Наталья Макарова

в мире, горловка, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ян гагин