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После освобождения Дзержинска в Горловке станет спокойнее, считает Пушилин - РИА Новости, 07.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 07.02.2025 (обновлено: 22:55 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1998085750.html
После освобождения Дзержинска в Горловке станет спокойнее, считает Пушилин
После освобождения Дзержинска в Горловке станет спокойнее, считает Пушилин - РИА Новости, 07.02.2025
После освобождения Дзержинска в Горловке станет спокойнее, считает Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин рассчитывает, что после освобождения Дзержинска станет спокойнее в Горловке, которая обстреливается украинской армией с этого... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T22:42:00+03:00
2025-02-07T22:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
ян гагин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин рассчитывает, что после освобождения Дзержинска станет спокойнее в Горловке, которая обстреливается украинской армией с этого направления.Ранее в пятницу Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска (украинское название - Торецк)."Ну а я очень рассчитываю, после того, как наши ребята, наши парни дальше отодвинут врага от Горловки, наконец-то в Горловке станет спокойнее. В многострадальной Горловке, по которой противник продолжает совершать обстрелы, и по которой совершил огромное количество преступлений, с которыми нам еще предстоит разобраться", - заявил Пушилин, соответствующее видео опубликовано в пятницу в его Telegram-канале.Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил РИА Новости, что освобождение Дзержинска значимо для безопасности Горловки, это позволит ослабить удары ВСУ по городу.
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html
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в мире, горловка, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Ян Гагин
После освобождения Дзержинска в Горловке станет спокойнее, считает Пушилин

Пушилин об освобождении Дзержинска: надеюсь, теперь в Горловке станет спокойнее

© Getty Images / LibkosДзержинск
Дзержинск - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Getty Images / Libkos
Дзержинск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин рассчитывает, что после освобождения Дзержинска станет спокойнее в Горловке, которая обстреливается украинской армией с этого направления.
Ранее в пятницу Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска (украинское название - Торецк).
«
"Ну а я очень рассчитываю, после того, как наши ребята, наши парни дальше отодвинут врага от Горловки, наконец-то в Горловке станет спокойнее. В многострадальной Горловке, по которой противник продолжает совершать обстрелы, и по которой совершил огромное количество преступлений, с которыми нам еще предстоит разобраться", - заявил Пушилин, соответствующее видео опубликовано в пятницу в его Telegram-канале.
Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил РИА Новости, что освобождение Дзержинска значимо для безопасности Горловки, это позволит ослабить удары ВСУ по городу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныЯн Гагин
 
 
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