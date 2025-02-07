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В США сделали тревожное заявление после освобождения Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:26 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1998079328.html
В США сделали тревожное заявление после освобождения Дзержинска
В США сделали тревожное заявление после освобождения Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
В США сделали тревожное заявление после освобождения Дзержинска
Освобождение российскими войсками Дзержинска в ДНР свидетельствует о том, что украинская оборона трещит по швам, пишет Washington Post. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T21:26:00+03:00
2025-02-07T21:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Освобождение российскими войсками Дзержинска в ДНР свидетельствует о том, что украинская оборона трещит по швам, пишет Washington Post."Российская армия провела непрерывную годичную кампанию на восточном фронте, постепенно ослабляя хватку малочисленных и изнуренных украинских войск на своих опорных пунктах", — отмечает издание.В статье также добавили, что освобождение Дзержинска позволит ускорить продвижение российских военных в ДНР.В пятницу Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска. Город освободили в результате успешных действий подразделений 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".Дзержинск (в 2016 году был переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Его освобождение открывает путь на контролируемый противником север ДНР, в частности агломерацию Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.
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Первые кадры из освобожденного Дзержинска
РИА Новости публикует первые кадры из освобожденного Дзержинска.
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, в мире, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В США сделали тревожное заявление после освобождения Дзержинска

Washington Post: украинская оборона в ДНР трещит по швам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Освобождение российскими войсками Дзержинска в ДНР свидетельствует о том, что украинская оборона трещит по швам, пишет Washington Post.
"Российская армия провела непрерывную годичную кампанию на восточном фронте, постепенно ослабляя хватку малочисленных и изнуренных украинских войск на своих опорных пунктах", — отмечает издание.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
"Время наступило". В ВСУ забили тревогу из-за проблемы на фронте
Вчера, 17:35
В статье также добавили, что освобождение Дзержинска позволит ускорить продвижение российских военных в ДНР.
В пятницу Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска. Город освободили в результате успешных действий подразделений 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
Дзержинск (в 2016 году был переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Его освобождение открывает путь на контролируемый противником север ДНР, в частности агломерацию Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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