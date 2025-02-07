https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1998079328.html

В США сделали тревожное заявление после освобождения Дзержинска

В США сделали тревожное заявление после освобождения Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025

В США сделали тревожное заявление после освобождения Дзержинска

Освобождение российскими войсками Дзержинска в ДНР свидетельствует о том, что украинская оборона трещит по швам, пишет Washington Post. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T21:26:00+03:00

2025-02-07T21:26:00+03:00

2025-02-07T21:26:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Освобождение российскими войсками Дзержинска в ДНР свидетельствует о том, что украинская оборона трещит по швам, пишет Washington Post."Российская армия провела непрерывную годичную кампанию на восточном фронте, постепенно ослабляя хватку малочисленных и изнуренных украинских войск на своих опорных пунктах", — отмечает издание.В статье также добавили, что освобождение Дзержинска позволит ускорить продвижение российских военных в ДНР.В пятницу Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска. Город освободили в результате успешных действий подразделений 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".Дзержинск (в 2016 году был переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Его освобождение открывает путь на контролируемый противником север ДНР, в частности агломерацию Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.

https://ria.ru/20250207/vsu-1998032288.html

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Первые кадры из освобожденного Дзержинска РИА Новости публикует первые кадры из освобожденного Дзержинска. 2025-02-07T21:26 true PT0M19S

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, в мире, вооруженные силы украины, украина, россия