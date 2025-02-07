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ВСУ в сутки теряли около 200 военных в Дзержинске
ВСУ в сутки теряли около 200 военных в Дзержинске - РИА Новости, 07.02.2025
ВСУ в сутки теряли около 200 военных в Дзержинске
Потери ВСУ в сутки в среднем составляли 200 военнослужащих в боях за Дзержинск, заявили в Минобороны. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:10:00+03:00
2025-02-07T18:10:00+03:00
2025-02-07T18:17:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Потери ВСУ в сутки в среднем составляли 200 военнослужащих в боях за Дзержинск, заявили в Минобороны."Наши войска за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. Суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ в сутки теряли около 200 военных в Дзержинске
ВСУ теряли в сутки в среднем 200 военных убитыми и ранеными в Дзержинске