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ВС России освободили 11 населенных пунктов агломерации у Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:02 07.02.2025 (обновлено: 18:05 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1998041893.html
ВС России освободили 11 населенных пунктов агломерации у Дзержинска
ВС России освободили 11 населенных пунктов агломерации у Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
ВС России освободили 11 населенных пунктов агломерации у Дзержинска
Площадь освобожденной городской застройки Дзержинска составила более 50 квадратных километров, освобождено 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:02:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Площадь освобожденной городской застройки Дзержинска составила более 50 квадратных километров, освобождено 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 квадратных километров территории, сообщили в Минобороны РФ. "Площадь освобожденной плотной городской застройки Дзержинска составила более 50 квадратных километров. Кроме того, в ходе операции по освобождению города Дзержинск освобождено 11 населенных пунктов Торецкой агломерации (городской общины) и 139 квадратных километров территории", - говорится в сообщении.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России освободили 11 населенных пунктов агломерации у Дзержинска

ВС России освободили 11 пунктов агломерации у Дзержинска в ходе операции

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Площадь освобожденной городской застройки Дзержинска составила более 50 квадратных километров, освобождено 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 квадратных километров территории, сообщили в Минобороны РФ.
"Площадь освобожденной плотной городской застройки Дзержинска составила более 50 квадратных километров. Кроме того, в ходе операции по освобождению города Дзержинск освобождено 11 населенных пунктов Торецкой агломерации (городской общины) и 139 квадратных километров территории", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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