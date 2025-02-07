https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1998041893.html
ВС России освободили 11 населенных пунктов агломерации у Дзержинска
ВС России освободили 11 населенных пунктов агломерации у Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
ВС России освободили 11 населенных пунктов агломерации у Дзержинска
Площадь освобожденной городской застройки Дзержинска составила более 50 квадратных километров, освобождено 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:02:00+03:00
2025-02-07T18:02:00+03:00
2025-02-07T18:05:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Площадь освобожденной городской застройки Дзержинска составила более 50 квадратных километров, освобождено 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 квадратных километров территории, сообщили в Минобороны РФ. "Площадь освобожденной плотной городской застройки Дзержинска составила более 50 квадратных километров. Кроме того, в ходе операции по освобождению города Дзержинск освобождено 11 населенных пунктов Торецкой агломерации (городской общины) и 139 квадратных километров территории", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России освободили 11 населенных пунктов агломерации у Дзержинска
ВС России освободили 11 пунктов агломерации у Дзержинска в ходе операции