https://ria.ru/20250207/dnepropetrovsk-1998089339.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 07.02.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й канал. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T23:28:00+03:00
2025-02-07T23:28:00+03:00
2025-02-07T23:28:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й канал. "Взрывы в Днепропетровске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Воздушная тревога в Днепропетровской области действует с 21.46 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, днепропетровск, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровск, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы