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ВСУ потеряли более 395 военных в зоне действий группировки "Днепр"
ВСУ потеряли более 395 военных в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 07.02.2025
ВСУ потеряли более 395 военных в зоне действий группировки "Днепр"
Украинские подразделения потеряли в течение недели свыше 295 военнослужащих, танк и восемь орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:37:00+03:00
2025-02-07T13:37:00+03:00
2025-02-07T13:46:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли в течение недели свыше 295 военнослужащих, танк и восемь орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии. ВСУ потеряли свыше 395 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 37 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 395 военных в зоне действий группировки "Днепр"
ВСУ потеряли более 395 военных и танк в зоне действий группировки "Днепр"