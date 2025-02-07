Рейтинг@Mail.ru
Экс-соратника Навального Чебыкина* внесли в список террористов - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/chebykin-1998034837.html
Экс-соратника Навального Чебыкина* внесли в список террористов
Экс-соратника Навального Чебыкина* внесли в список террористов - РИА Новости, 07.02.2025
Экс-соратника Навального Чебыкина* внесли в список террористов
Активист и бывший соратник Алексея Навального Даниил Чебыкин* внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:43:00+03:00
2025-02-07T17:43:00+03:00
омск
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998034135_0:159:1280:879_1920x0_80_0_0_79e5e294b42e1ecf8dbbec7fc5edb882.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Активист и бывший соратник Алексея Навального Даниил Чебыкин* внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица... Чебыкин Даниил Сергеевич*, 13.11.1991 года рождения, город Омск Омской области", - говорится в перечне. Ранее издание "Коммерсант" сообщало, что в 2021 году Ленинский районный суд Омска постановил взыскать с бывшего сотрудника регионального штаба Навального** Чебыкина* около 1,6 миллиона рублей за работу полиции во время митинга 31 января в поддержку политика Навального.* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга** Организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена
https://ria.ru/20250117/navalnyy-1994141859.html
омск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998034135_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a10202ee19b929ef836b1a8444dcdb05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омск, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Омск, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Экс-соратника Навального Чебыкина* внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес экс-соратника Навального Чебыкина в список террористов

© Фото : соцсетиДаниил Чебыкин*
Даниил Чебыкин* - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : соцсети
Даниил Чебыкин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Активист и бывший соратник Алексея Навального Даниил Чебыкин* внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица... Чебыкин Даниил Сергеевич*, 13.11.1991 года рождения, город Омск Омской области", - говорится в перечне.
Ранее издание "Коммерсант" сообщало, что в 2021 году Ленинский районный суд Омска постановил взыскать с бывшего сотрудника регионального штаба Навального** Чебыкина* около 1,6 миллиона рублей за работу полиции во время митинга 31 января в поддержку политика Навального.
* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** Организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Адвокаты Навального получили сроки за участие в экстремистском сообществе
17 января, 10:41
 
ОмскРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала