https://ria.ru/20250207/chebykin-1998034837.html
Экс-соратника Навального Чебыкина* внесли в список террористов
Экс-соратника Навального Чебыкина* внесли в список террористов - РИА Новости, 07.02.2025
Экс-соратника Навального Чебыкина* внесли в список террористов
Активист и бывший соратник Алексея Навального Даниил Чебыкин* внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:43:00+03:00
2025-02-07T17:43:00+03:00
2025-02-07T17:43:00+03:00
омск
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Активист и бывший соратник Алексея Навального Даниил Чебыкин* внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица... Чебыкин Даниил Сергеевич*, 13.11.1991 года рождения, город Омск Омской области", - говорится в перечне. Ранее издание "Коммерсант" сообщало, что в 2021 году Ленинский районный суд Омска постановил взыскать с бывшего сотрудника регионального штаба Навального** Чебыкина* около 1,6 миллиона рублей за работу полиции во время митинга 31 января в поддержку политика Навального.* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга** Организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена
https://ria.ru/20250117/navalnyy-1994141859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Омск, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Экс-соратника Навального Чебыкина* внесли в список террористов
Росфинмониторинг внес экс-соратника Навального Чебыкина в список террористов