https://ria.ru/20250207/chebykin-1998034837.html

Экс-соратника Навального Чебыкина* внесли в список террористов

Экс-соратника Навального Чебыкина* внесли в список террористов - РИА Новости, 07.02.2025

Экс-соратника Навального Чебыкина* внесли в список террористов

Активист и бывший соратник Алексея Навального Даниил Чебыкин* внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T17:43:00+03:00

2025-02-07T17:43:00+03:00

2025-02-07T17:43:00+03:00

омск

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998034135_0:159:1280:879_1920x0_80_0_0_79e5e294b42e1ecf8dbbec7fc5edb882.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Активист и бывший соратник Алексея Навального Даниил Чебыкин* внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица... Чебыкин Даниил Сергеевич*, 13.11.1991 года рождения, город Омск Омской области", - говорится в перечне. Ранее издание "Коммерсант" сообщало, что в 2021 году Ленинский районный суд Омска постановил взыскать с бывшего сотрудника регионального штаба Навального** Чебыкина* около 1,6 миллиона рублей за работу полиции во время митинга 31 января в поддержку политика Навального.* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга** Организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена

https://ria.ru/20250117/navalnyy-1994141859.html

омск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

омск, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия