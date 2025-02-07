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WP: Британия запросила у Apple доступ к зашифрованным данным из iCloud - РИА Новости, 07.02.2025
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15:20 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/britanija-1997988649.html
WP: Британия запросила у Apple доступ к зашифрованным данным из iCloud
WP: Британия запросила у Apple доступ к зашифрованным данным из iCloud - РИА Новости, 07.02.2025
WP: Британия запросила у Apple доступ к зашифрованным данным из iCloud
Службы безопасности Великобритании запросили у американской компании Apple доступ к зашифрованным данным из облачного хранилища iCloud пользователей по всему... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:20:00+03:00
2025-02-07T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Службы безопасности Великобритании запросили у американской компании Apple доступ к зашифрованным данным из облачного хранилища iCloud пользователей по всему миру, сообщает в пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с делом. "Представители служб безопасности Великобритании потребовали от компании Apple создать "черный ход", который позволит им получать весь контент, загруженный в облако любым пользователем Apple в мире", - пишет издание. Секретное постановление британского правительства с требованием к Apple было издано в прошлом месяце в соответствии с Актом о полномочиях следствия 2016 года (Investigatory Powers Act), позволяющим требовать содействие следствию при необходимости сбора доказательств. Согласно ему, даже разглашение информации о том, что правительство обратилось с подобным требованием, противозаконно. Как пишет газета, власти хотят получить способ обойти функцию "Расширенная защита данных", использующую технологию сквозного шифрования. "Вместо того чтобы нарушать обещания по безопасности, которые Apple дала своим пользователям во всем мире, она, скорее всего, прекратит предлагать зашифрованные хранилища в Великобритании", - пишет газета со ссылкой на источники. Однако даже в этом случае компания не избавится от требований предоставить доступ к данным пользователей в других странах, отмечает издание. Apple может попытаться обжаловать запрос властей в секретной технической комиссии, которая рассмотрит обоснованность и соразмерность требований служб безопасности, однако законодательство не позволяет компании откладывать выполнение требований, сказано в статье.
https://ria.ru/20240914/apple-1972646730.html
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в мире, технологии, великобритания, apple
В мире, Технологии, Великобритания, Apple
WP: Британия запросила у Apple доступ к зашифрованным данным из iCloud

WP: британские спецслужбы запросили у Apple доступ к зашифрованным данным iCloud

© AP Photo / Mark LennihanЛоготип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Службы безопасности Великобритании запросили у американской компании Apple доступ к зашифрованным данным из облачного хранилища iCloud пользователей по всему миру, сообщает в пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с делом.
"Представители служб безопасности Великобритании потребовали от компании Apple создать "черный ход", который позволит им получать весь контент, загруженный в облако любым пользователем Apple в мире", - пишет издание.
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Секретное постановление британского правительства с требованием к Apple было издано в прошлом месяце в соответствии с Актом о полномочиях следствия 2016 года (Investigatory Powers Act), позволяющим требовать содействие следствию при необходимости сбора доказательств. Согласно ему, даже разглашение информации о том, что правительство обратилось с подобным требованием, противозаконно.
Как пишет газета, власти хотят получить способ обойти функцию "Расширенная защита данных", использующую технологию сквозного шифрования.
"Вместо того чтобы нарушать обещания по безопасности, которые Apple дала своим пользователям во всем мире, она, скорее всего, прекратит предлагать зашифрованные хранилища в Великобритании", - пишет газета со ссылкой на источники. Однако даже в этом случае компания не избавится от требований предоставить доступ к данным пользователей в других странах, отмечает издание.
Apple может попытаться обжаловать запрос властей в секретной технической комиссии, которая рассмотрит обоснованность и соразмерность требований служб безопасности, однако законодательство не позволяет компании откладывать выполнение требований, сказано в статье.
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