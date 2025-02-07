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Свыше семь тысяч услуг оказал центр "Мой бизнес" Камчатского края за год - РИА Новости, 07.02.2025
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Твой бизнес
 
12:35 07.02.2025 (обновлено: 12:39 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/biznes-1997933103.html
Свыше семь тысяч услуг оказал центр "Мой бизнес" Камчатского края за год
Свыше семь тысяч услуг оказал центр "Мой бизнес" Камчатского края за год - РИА Новости, 07.02.2025
Свыше семь тысяч услуг оказал центр "Мой бизнес" Камчатского края за год
Предприниматели Камчатского края получили более семи тысяч услуг от центра "Мой бизнес" в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:35:00+03:00
2025-02-07T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Предприниматели Камчатского края получили более семи тысяч услуг от центра "Мой бизнес" в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам директора АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Юлии Богаевской, центр "Мой бизнес" реализовывал образовательные проекты, консультации, финансовую поддержку, комплексные услуги, конкурсы и многое другое. Так, за прошлый год было оказано более семи тысяч услуг для будущих и действующих предпринимателей, а также самозанятых. В прошлом году центр оказал 3505 консультаций для 1662 представителей бизнес-сообщества, самозанятых и тех, кто планирует открыть свое дело. Также было оказано около 466 консультаций с привлечением сторонних профильных экспертов. В центре состоялось и порядка 70 бесплатных образовательных мероприятий, обучение на которых прошли свыше 1200 участников. Одним из механизмов поддержки бизнеса стал Гарантийный фонд развития предпринимательства, который предоставил 236 поручительств на сумму более 1,3 миллиарда рублей в прошлом году. Кроме того, порядка 250 субъектов МСП получили экспортную поддержку от Центра поддержки экспорта региона, было оказано 500 услуг и заключено 23 экспортных контракта.
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самозанятые, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
самозанятые, Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Свыше семь тысяч услуг оказал центр "Мой бизнес" Камчатского края за год

Более 7 тысяч услуг оказал камчатский центр "Мой бизнес" за год

© Фото : Правительство Камчатского краяСвыше семь тысяч услуг оказал центр "Мой бизнес" Камчатского края за год
Свыше семь тысяч услуг оказал центр Мой бизнес Камчатского края за год - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Правительство Камчатского края
Свыше семь тысяч услуг оказал центр "Мой бизнес" Камчатского края за год
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Предприниматели Камчатского края получили более семи тысяч услуг от центра "Мой бизнес" в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам директора АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Юлии Богаевской, центр "Мой бизнес" реализовывал образовательные проекты, консультации, финансовую поддержку, комплексные услуги, конкурсы и многое другое. Так, за прошлый год было оказано более семи тысяч услуг для будущих и действующих предпринимателей, а также самозанятых.
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В прошлом году центр оказал 3505 консультаций для 1662 представителей бизнес-сообщества, самозанятых и тех, кто планирует открыть свое дело. Также было оказано около 466 консультаций с привлечением сторонних профильных экспертов. В центре состоялось и порядка 70 бесплатных образовательных мероприятий, обучение на которых прошли свыше 1200 участников.
Одним из механизмов поддержки бизнеса стал Гарантийный фонд развития предпринимательства, который предоставил 236 поручительств на сумму более 1,3 миллиарда рублей в прошлом году. Кроме того, порядка 250 субъектов МСП получили экспортную поддержку от Центра поддержки экспорта региона, было оказано 500 услуг и заключено 23 экспортных контракта.
 
Твой бизнессамозанятыеТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
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