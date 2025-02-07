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Гладков сообщил о старте строительства белгородской больницы СМП - РИА Новости, 07.02.2025
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
12:30 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/belgorod-1997931647.html
Гладков сообщил о старте строительства белгородской больницы СМП
Гладков сообщил о старте строительства белгородской больницы СМП - РИА Новости, 07.02.2025
Гладков сообщил о старте строительства белгородской больницы СМП
Больница скорой медицинской помощи будет построена в Белгороде к 2028 году, на эти цели выделено более 16 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:30:00+03:00
2025-02-07T12:30:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 7 фев – РИА Новости. Больница скорой медицинской помощи будет построена в Белгороде к 2028 году, на эти цели выделено более 16 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Гладков напомнил, что во время первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой включить в федеральную программу "Развитие инфраструктуры здравоохранения" строительство больницы скорой медицинской помощи в Белгородской области. "Решение он принял, и мы начали уже работу на строительной площадке. Большой объект, суперсовременный. Обязательно на следующей неделе выйду на площадку и буду подробно рассказывать о том, как идет ход строительства", — рассказал Гладков. Губернатор сообщил, что больница будет находиться на территории второй городской больницы Белгорода, сюда будут доставлять жителей близлежащих районов и округов для оказания оперативной помощи людям, которым необходимо срочное оперативное вмешательство. Больница будет построена в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения", на строительство и оборудование заложено более 16 миллиардов рублей, из которых 6 миллиардов – федеральные средства бюджета. Как отметили в правительстве региона, площадь новой больницы составит 43 тысячи квадратных метров, строительные работы уже ведутся с января, на месте первого их трех блоков уже вырыт котлован, залиты сваи, параллельно с этим строители выполняют вынос электросетей. Полностью работы планируется завершить в декабре 2028 года. Также в больницу будет закуплено и установлено современное оборудование – порядка 27 тысяч позиций различной техники, в том числе и второй по счету в Белгородской области ангиограф. Больница сможет принимать более 400 пациентов.
https://realty.ria.ru/20240812/ipoteka-1965752141.html
https://ria.ru/20241022/gladkov-1979286572.html
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белгород, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков
Гладков сообщил о старте строительства белгородской больницы СМП

Гладков: в Белгороде к 2028 году построят больницу скорой медицинской помощи

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 7 фев – РИА Новости. Больница скорой медицинской помощи будет построена в Белгороде к 2028 году, на эти цели выделено более 16 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков напомнил, что во время первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой включить в федеральную программу "Развитие инфраструктуры здравоохранения" строительство больницы скорой медицинской помощи в Белгородской области.
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"Решение он принял, и мы начали уже работу на строительной площадке. Большой объект, суперсовременный. Обязательно на следующей неделе выйду на площадку и буду подробно рассказывать о том, как идет ход строительства", — рассказал Гладков.
Губернатор сообщил, что больница будет находиться на территории второй городской больницы Белгорода, сюда будут доставлять жителей близлежащих районов и округов для оказания оперативной помощи людям, которым необходимо срочное оперативное вмешательство.
Больница будет построена в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения", на строительство и оборудование заложено более 16 миллиардов рублей, из которых 6 миллиардов – федеральные средства бюджета.
Как отметили в правительстве региона, площадь новой больницы составит 43 тысячи квадратных метров, строительные работы уже ведутся с января, на месте первого их трех блоков уже вырыт котлован, залиты сваи, параллельно с этим строители выполняют вынос электросетей. Полностью работы планируется завершить в декабре 2028 года.
Также в больницу будет закуплено и установлено современное оборудование – порядка 27 тысяч позиций различной техники, в том числе и второй по счету в Белгородской области ангиограф. Больница сможет принимать более 400 пациентов.
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