https://ria.ru/20250207/belgorod-1997931647.html

Гладков сообщил о старте строительства белгородской больницы СМП

Гладков сообщил о старте строительства белгородской больницы СМП - РИА Новости, 07.02.2025

Гладков сообщил о старте строительства белгородской больницы СМП

Больница скорой медицинской помощи будет построена в Белгороде к 2028 году, на эти цели выделено более 16 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:30:00+03:00

2025-02-07T12:30:00+03:00

2025-02-07T12:30:00+03:00

белгородская область

белгород

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 7 фев – РИА Новости. Больница скорой медицинской помощи будет построена в Белгороде к 2028 году, на эти цели выделено более 16 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Гладков напомнил, что во время первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой включить в федеральную программу "Развитие инфраструктуры здравоохранения" строительство больницы скорой медицинской помощи в Белгородской области. "Решение он принял, и мы начали уже работу на строительной площадке. Большой объект, суперсовременный. Обязательно на следующей неделе выйду на площадку и буду подробно рассказывать о том, как идет ход строительства", — рассказал Гладков. Губернатор сообщил, что больница будет находиться на территории второй городской больницы Белгорода, сюда будут доставлять жителей близлежащих районов и округов для оказания оперативной помощи людям, которым необходимо срочное оперативное вмешательство. Больница будет построена в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения", на строительство и оборудование заложено более 16 миллиардов рублей, из которых 6 миллиардов – федеральные средства бюджета. Как отметили в правительстве региона, площадь новой больницы составит 43 тысячи квадратных метров, строительные работы уже ведутся с января, на месте первого их трех блоков уже вырыт котлован, залиты сваи, параллельно с этим строители выполняют вынос электросетей. Полностью работы планируется завершить в декабре 2028 года. Также в больницу будет закуплено и установлено современное оборудование – порядка 27 тысяч позиций различной техники, в том числе и второй по счету в Белгородской области ангиограф. Больница сможет принимать более 400 пациентов.

https://realty.ria.ru/20240812/ipoteka-1965752141.html

https://ria.ru/20241022/gladkov-1979286572.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белгород, россия, вячеслав гладков