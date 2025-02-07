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Субсидии выдали 286 сельскохозяйственным потребкооперативам Башкирии

Субсидии выдали 286 сельскохозяйственным потребкооперативам Башкирии - РИА Новости, 07.02.2025

Субсидии выдали 286 сельскохозяйственным потребкооперативам Башкирии

В Республике Башкортостан субсидии на развитие получили 286 сельскохозяйственных потребительских кооперативов с 2019 по 2024 годы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T18:28:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Республике Башкортостан субсидии на развитие получили 286 сельскохозяйственных потребительских кооперативов с 2019 по 2024 годы, сообщает пресс-служба правительства региона. Им выделили 667,5 миллиона рублей в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". Этот проект был реализован в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Заместитель премьер-министра правительства Башкортостана – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов подчеркнул, что на данный момент в потребительскую кооперацию вовлечено более 12 тысяч участников, действует порядка 445 сельхозпотребкооперативов. Большая их часть занимается переработкой сельхозпродукции и поставляет готовую продукцию в торговые организации. "Мы рассчитываем, чтобы в идеале современные кооперативы стабильно работали годами и даже столетиями, а для этого необходимо правильно использовать господдержку, с каждым годом развиваться, набираться компетенций", – сказал Фазрахманов, его слова приводит пресс-служба. Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляются в целях возмещения части затрат, понесенных в текущем финансовом году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика башкортостан