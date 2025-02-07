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Субсидии выдали 286 сельскохозяйственным потребкооперативам Башкирии - РИА Новости, 07.02.2025
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18:28 07.02.2025
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Субсидии выдали 286 сельскохозяйственным потребкооперативам Башкирии
Субсидии выдали 286 сельскохозяйственным потребкооперативам Башкирии - РИА Новости, 07.02.2025
Субсидии выдали 286 сельскохозяйственным потребкооперативам Башкирии
В Республике Башкортостан субсидии на развитие получили 286 сельскохозяйственных потребительских кооперативов с 2019 по 2024 годы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:28:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Республике Башкортостан субсидии на развитие получили 286 сельскохозяйственных потребительских кооперативов с 2019 по 2024 годы, сообщает пресс-служба правительства региона. Им выделили 667,5 миллиона рублей в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". Этот проект был реализован в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Заместитель премьер-министра правительства Башкортостана – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов подчеркнул, что на данный момент в потребительскую кооперацию вовлечено более 12 тысяч участников, действует порядка 445 сельхозпотребкооперативов. Большая их часть занимается переработкой сельхозпродукции и поставляет готовую продукцию в торговые организации. "Мы рассчитываем, чтобы в идеале современные кооперативы стабильно работали годами и даже столетиями, а для этого необходимо правильно использовать господдержку, с каждым годом развиваться, набираться компетенций", – сказал Фазрахманов, его слова приводит пресс-служба. Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляются в целях возмещения части затрат, понесенных в текущем финансовом году.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика башкортостан
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Республика Башкортостан
Субсидии выдали 286 сельскохозяйственным потребкооперативам Башкирии

В Башкирии субсидии получили 286 сельскохозяйственных потребкооперативов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов
Министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Республике Башкортостан субсидии на развитие получили 286 сельскохозяйственных потребительских кооперативов с 2019 по 2024 годы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Им выделили 667,5 миллиона рублей в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". Этот проект был реализован в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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Заместитель премьер-министра правительства Башкортостана – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов подчеркнул, что на данный момент в потребительскую кооперацию вовлечено более 12 тысяч участников, действует порядка 445 сельхозпотребкооперативов. Большая их часть занимается переработкой сельхозпродукции и поставляет готовую продукцию в торговые организации.
"Мы рассчитываем, чтобы в идеале современные кооперативы стабильно работали годами и даже столетиями, а для этого необходимо правильно использовать господдержку, с каждым годом развиваться, набираться компетенций", – сказал Фазрахманов, его слова приводит пресс-служба.
Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляются в целях возмещения части затрат, понесенных в текущем финансовом году.
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