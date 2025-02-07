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В строящемся здании на севере Москвы взорвался кислородный баллон
В строящемся здании на севере Москвы взорвался кислородный баллон - РИА Новости, 07.02.2025
В строящемся здании на севере Москвы взорвался кислородный баллон
Разгерметизация кислородного баллона произошла в строящемся здании в Москве, возгорание потушено, пострадавших нет, сообщил столичный главк МЧС в... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T22:19:00+03:00
2025-02-07T22:19:00+03:00
2025-02-07T22:19:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Разгерметизация кислородного баллона произошла в строящемся здании в Москве, возгорание потушено, пострадавших нет, сообщил столичный главк МЧС в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на севере Москвы. На Михалковской улице произошло возгорание на втором этаже строящегося здания. В помещении от воздействия высокой температуры произошла разгерметизация кислородного баллона... Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар ликвидировали на площади 14 квадратных метров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В строящемся здании на севере Москвы взорвался кислородный баллон
В строящемся здании в Москве произошла разгерметизация кислородного баллона