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Баканов встретится с руководителями предприятий космической отрасли - РИА Новости, 07.02.2025
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18:18 07.02.2025 (обновлено: 18:20 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/bakanov-1998045980.html
Баканов встретится с руководителями предприятий космической отрасли
Баканов встретится с руководителями предприятий космической отрасли - РИА Новости, 07.02.2025
Баканов встретится с руководителями предприятий космической отрасли
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что в начале следующей недели встретится со своими заместителями и руководителями основных предприятий космической... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:18:00+03:00
2025-02-07T18:20:00+03:00
космос - риа наука
россия
дмитрий баканов
денис мантуров
роскосмос
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что в начале следующей недели встретится со своими заместителями и руководителями основных предприятий космической отрасли, чтобы "выявить все болевые точки". Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров на оперативном совещании представил коллективу Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" нового гендиректора. "Есть ряд приоритетных задач, но начать надо будет с формулирования целеполагания... В самое кратчайшее время, в понедельник, проведу оперативное совещание со всеми заместителями, определим все болевые точки, на следующий день встретимся с руководителями основных предприятий отрасли, чтобы тоже понять, какая ситуация", - сказал Баканов на видео, предоставленном секретариатом Мантурова.
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космос - риа наука, россия, дмитрий баканов, денис мантуров, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Дмитрий Баканов, Денис Мантуров, Роскосмос
Баканов встретится с руководителями предприятий космической отрасли

Глава "Роскосмоса" Баканов выяснит все болевые точки космической отрасли

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Баканов
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Дмитрий Баканов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что в начале следующей недели встретится со своими заместителями и руководителями основных предприятий космической отрасли, чтобы "выявить все болевые точки".
Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров на оперативном совещании представил коллективу Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" нового гендиректора.
"Есть ряд приоритетных задач, но начать надо будет с формулирования целеполагания... В самое кратчайшее время, в понедельник, проведу оперативное совещание со всеми заместителями, определим все болевые точки, на следующий день встретимся с руководителями основных предприятий отрасли, чтобы тоже понять, какая ситуация", - сказал Баканов на видео, предоставленном секретариатом Мантурова.
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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Вчера, 17:32
 
Космос - РИА НаукаРоссияДмитрий БакановДенис МантуровРоскосмос
 
 
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