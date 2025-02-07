https://ria.ru/20250207/avstraliya-1997873821.html

В Европу впервые с 2022 года направили австралийский СПГ

В Европу впервые с 2022 года направили австралийский СПГ - РИА Новости, 07.02.2025

В Европу впервые с 2022 года направили австралийский СПГ

Партия сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии впервые с 2022 года, предположительно, направляется в Европу, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T06:23:00+03:00

2025-02-07T06:23:00+03:00

2025-02-07T06:23:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Партия сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии впервые с 2022 года, предположительно, направляется в Европу, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания морских судов. Судно Elisa Ardea, которое недавно стояло в доке на экспортном заводе по производству СПГ Wheatstone в штате Западная Австралии, обозначило, что его следующим пунктом его назначения станет порт Дюнкерк во Франции. Отмечается, что осадка судна, которая регистрируется вручную экипажем, не изменилась после выхода из дока, что означает, что на нем может не быть груза газа. Агентство отмечает, что потеря российского трубопроводного газа через Украину с начала года повышает спрос на СПГ в Европе. Трейдеры перенаправляют поставки из Азии в Европу, где цены достигли двухлетнего максимума. Спрос в Азии в этом году пока был невысоким, и импортеры сократили спотовые закупки. А резкое падение фрахтовых ставок означает, что судам с СПГ выгоднее совершать более длительные рейсы при наличии подходящей цены. Последний раз австралийский СПГ был получен в Европе в ноябре 2022 года, согласно данным Блумберг. В 2024 году Австралия отправила весь свой СПГ в Азию, свидетельствуют данные судоходства.

https://ria.ru/20241108/spg-1982739214.html

https://ria.ru/20241101/spg-1981414558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, европа, азия, австралия