В Европу впервые с 2022 года направили австралийский СПГ
Блумберг: австралийский СПГ впервые с 2022 года отправится в Европу
© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
© AP Photo / Michel Spingler
Рабочий на компрессорной станции во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Партия сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии впервые с 2022 года, предположительно, направляется в Европу, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания морских судов.
Судно Elisa Ardea, которое недавно стояло в доке на экспортном заводе по производству СПГ Wheatstone в штате Западная Австралии, обозначило, что его следующим пунктом его назначения станет порт Дюнкерк во Франции.
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Отмечается, что осадка судна, которая регистрируется вручную экипажем, не изменилась после выхода из дока, что означает, что на нем может не быть груза газа.
Спрос в Азии в этом году пока был невысоким, и импортеры сократили спотовые закупки. А резкое падение фрахтовых ставок означает, что судам с СПГ выгоднее совершать более длительные рейсы при наличии подходящей цены.
Последний раз австралийский СПГ был получен в Европе в ноябре 2022 года, согласно данным Блумберг. В 2024 году Австралия отправила весь свой СПГ в Азию, свидетельствуют данные судоходства.
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