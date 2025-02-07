https://ria.ru/20250207/apk-1998002172.html
Липецкая область в 2025 году планирует привлечь в АПК 60 млрд рублей
Липецкая область в 2025 году планирует привлечь в АПК 60 млрд рублей - РИА Новости, 07.02.2025
Липецкая область в 2025 году планирует привлечь в АПК 60 млрд рублей
В 2025 году Липецкая область планирует реализовать более 20 инвестпроектов в сфере сельского хозяйства на общую сумму свыше 60 миллиардов рублей,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:53:00+03:00
2025-02-07T15:53:00+03:00
2025-02-07T15:53:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
дмитрий патрушев
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ЛИПЕЦК, 7 фев - РИА Новости. В 2025 году Липецкая область планирует реализовать более 20 инвестпроектов в сфере сельского хозяйства на общую сумму свыше 60 миллиардов рублей, проинформировал о планах на год губернатор региона Игорь Артамонов вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Встрече с вице-премьером Артамонов посвятил пост в своем официальном телеграм – канале. Губернатор уточнил, что основные финансовые вливания будут направлены в растениеводство, животноводство, пищевую промышленность. Он также отметил, что всего за шесть лет Липецкая область привлекла в агропромышленный комплекс в более 200 миллиардов рублей, обеспечив работой 4 тысячи жителей области. "Про наше сельское хозяйство можно рассказывать долго и много – сфера, где у нас поводы исключительно для гордости. Даже когда непогода, даже когда санкции – профессионализм, трудолюбие, наука делают свое дело. Ну и господдержка, конечно, – ее мы доводим до фермеров максимально быстро", - написал губернатор. Он также отметил среди достижений рост экспорта региональной сельхозпродукции с 2019 года в 2,5 раза. В прошлом году выручка от поставок на внешние рынки составила 947,8 миллиона долларов. Активно ведется в области работа по подготовке кадров для АПК. По словам губернатора, на базе образовательных учреждений в регионе открыто 18 агроклассов. В рамках нового нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" к 2027 году в области планируется открыть в пять раз больше таких классов. В ходе встречи с вице - премьером была также затронута тема экологии в Липецкой области. Артамонов сообщил, что на сегодняшний день в регионе ликвидированы крупнейшие свалки, на 1,3 миллиарда рублей закуплено автобусов на газомоторном топливе, расчищено 46 километров рек, а выбросы в атмосферу загрязняющих веществ снижены на 12 тысяч тонн.
https://ria.ru/20250206/artamonov-1997801374.html
https://ria.ru/20250206/podderzhka-1997780688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, дмитрий патрушев
Липецкая область, Игорь Артамонов, Дмитрий Патрушев
Липецкая область в 2025 году планирует привлечь в АПК 60 млрд рублей
В Липецкой области планируют привлечь в АПК 60 млрд рублей
ЛИПЕЦК, 7 фев - РИА Новости. В 2025 году Липецкая область планирует реализовать более 20 инвестпроектов в сфере сельского хозяйства на общую сумму свыше 60 миллиардов рублей, проинформировал о планах на год губернатор региона Игорь Артамонов вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
Встрече с вице-премьером Артамонов
посвятил пост в своем официальном телеграм – канале. Губернатор уточнил, что основные финансовые вливания будут направлены в растениеводство, животноводство, пищевую промышленность.
Он также отметил, что всего за шесть лет Липецкая область
привлекла в агропромышленный комплекс в более 200 миллиардов рублей, обеспечив работой 4 тысячи жителей области.
"Про наше сельское хозяйство можно рассказывать долго и много – сфера, где у нас поводы исключительно для гордости. Даже когда непогода, даже когда санкции – профессионализм, трудолюбие, наука делают свое дело. Ну и господдержка, конечно, – ее мы доводим до фермеров максимально быстро", - написал губернатор.
Он также отметил среди достижений рост экспорта региональной сельхозпродукции с 2019 года в 2,5 раза. В прошлом году выручка от поставок на внешние рынки составила 947,8 миллиона долларов.
Активно ведется в области работа по подготовке кадров для АПК. По словам губернатора, на базе образовательных учреждений в регионе открыто 18 агроклассов. В рамках нового нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" к 2027 году в области планируется открыть в пять раз больше таких классов.
В ходе встречи с вице - премьером была также затронута тема экологии в Липецкой области. Артамонов сообщил, что на сегодняшний день в регионе ликвидированы крупнейшие свалки, на 1,3 миллиарда рублей закуплено автобусов на газомоторном топливе, расчищено 46 километров рек, а выбросы в атмосферу загрязняющих веществ снижены на 12 тысяч тонн.