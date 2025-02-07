https://ria.ru/20250207/afrika-1997837615.html
Московские производители увеличили экспорт в Северную Африку на 16,4%
Московские производители увеличили экспорт в Северную Африку на 16,4% - РИА Новости, 07.02.2025
Московские производители увеличили экспорт в Северную Африку на 16,4%
Московские промышленные предприятия на 16,4% нарастили экспорт в страны Северной Африки по итогам января-октября 2024 года, сообщил министр правительства... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T07:13:00+03:00
2025-02-07T07:13:00+03:00
2025-02-07T12:59:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
северная африка
марокко
москва
анатолий гарбузов
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Московские промышленные предприятия на 16,4% нарастили экспорт в страны Северной Африки по итогам января-октября 2024 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.По его словам, уже традиционно государства на севере континента потребляют большую часть московского экспорта в Африку, при этом спросом пользуется наукоемкая промышленная продукция."Расширение ассортимента поставляемой продукции — важный шаг для укрепления позиций столичных промышленников в Северной Африке. Так, приоритетными направлениями московского экспорта в Египет являются машино- и приборостроительная отрасли промышленности, микроэлектроника, а также пищевое производство. В то же время, с Марокко перспективно более тесное сотрудничество в таких областях, как химическая, кабельная, пищевая отрасли", - привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Для продвижения экспорта столичной продукции на зарубежных рынках в 2019 году был создан центр "Моспром", специалисты которого сопровождают бизнесменов на всех этапах их внешнеэкономической деятельности. Так, за счет поддержки центра московский промышленник поставил в Марокко более сотни валидаторов для бесконтактной оплаты проезда в транспорте.Кроме того, одним из наиболее результативных инструментов поддержки со стороны "Моспрома" является байерская программа, которая позволяет московским компаниям участвовать в международных выставках и деловых миссиях, проводить переговоры в форматах B2B и B2G. Это открывает перспективы выхода на новые рынки, расширения ассортимента экспортируемой продукции, привлечения инвестиций.Также московским экспортерам активно помогает государство. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В его рамках работает цифровая платформа "Мой экспорт", где, например, можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.
https://ria.ru/20250206/proizvodstvo-1997782261.html
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северная африка, марокко, москва, анатолий гарбузов, департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Северная Африка, Марокко, Москва, Анатолий Гарбузов, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Московские производители увеличили экспорт в Северную Африку на 16,4%
Московские предприятия нарастили экспорт в страны Северной Африки на 16,4%
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Московские промышленные предприятия на 16,4% нарастили экспорт в страны Северной Африки по итогам января-октября 2024 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
По его словам, уже традиционно государства на севере континента потребляют большую часть московского экспорта в Африку
, при этом спросом пользуется наукоемкая промышленная продукция.
"Расширение ассортимента поставляемой продукции — важный шаг для укрепления позиций столичных промышленников в Северной Африке
. Так, приоритетными направлениями московского экспорта в Египет
являются машино- и приборостроительная отрасли промышленности, микроэлектроника, а также пищевое производство. В то же время, с Марокко
перспективно более тесное сотрудничество в таких областях, как химическая, кабельная, пищевая отрасли", - привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова
.
Для продвижения экспорта столичной продукции на зарубежных рынках в 2019 году был создан центр "Моспром", специалисты которого сопровождают бизнесменов на всех этапах их внешнеэкономической деятельности. Так, за счет поддержки центра московский промышленник поставил в Марокко более сотни валидаторов для бесконтактной оплаты проезда в транспорте.
Кроме того, одним из наиболее результативных инструментов поддержки со стороны "Моспрома" является байерская программа, которая позволяет московским компаниям участвовать в международных выставках и деловых миссиях, проводить переговоры в форматах B2B и B2G. Это открывает перспективы выхода на новые рынки, расширения ассортимента экспортируемой продукции, привлечения инвестиций.
Также московским экспортерам активно помогает государство. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В его рамках работает цифровая платформа "Мой экспорт", где, например, можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.