https://ria.ru/20250207/aeroflot-1997905209.html
Прямые рейсы откроет "Аэрофлот" в Нячанг с 22 марта
Прямые рейсы откроет "Аэрофлот" в Нячанг с 22 марта - РИА Новости, 07.02.2025
Прямые рейсы откроет "Аэрофлот" в Нячанг с 22 марта
Авиакомпания "Аэрофлот" с 22 марта впервые в своей истории запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам), сообщает... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:18:00+03:00
2025-02-07T11:18:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 22 марта впервые в своей истории запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам), сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты будут выполняться два раза в неделю: вылет из Москвы (Шереметьево) по четвергам и субботам, обратный рейс – по пятницам и воскресеньям. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Курорт известен не только своими длинными песчаными пляжами и живописной природой, но и обилием колоритных достопримечательностей, поэтому считается хорошим местом как для активного отдыха, так и для спокойного уединения. Нячанг станет вторым пунктом Вьетнама, куда будут выполняться рейсы "Аэрофлота" из Москвы. 31 января 2024 года авиакомпания возобновила полеты в Хошимин и за прошлый год на этих рейсах перевезла более 73 тысяч пассажиров. "Аэрофлот" — российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году перевозчик перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 55,3 миллиона.
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москва, нячанг, аэрофлот
Прямые рейсы откроет "Аэрофлот" в Нячанг с 22 марта
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы в Нячанг с 22 марта
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 22 марта впервые в своей истории запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам), сообщает пресс-служба перевозчика.
Полеты будут выполняться два раза в неделю: вылет из Москвы (Шереметьево) по четвергам и субботам, обратный рейс – по пятницам и воскресеньям. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
Курорт известен не только своими длинными песчаными пляжами и живописной природой, но и обилием колоритных достопримечательностей, поэтому считается хорошим местом как для активного отдыха, так и для спокойного уединения.
Нячанг станет вторым пунктом Вьетнама, куда будут выполняться рейсы "Аэрофлота" из Москвы. 31 января 2024 года авиакомпания возобновила полеты в Хошимин и за прошлый год на этих рейсах перевезла более 73 тысяч пассажиров.
"Аэрофлот" — российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году перевозчик перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 55,3 миллиона.