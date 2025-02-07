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В Абхазии назвали города, куда планируют организовать авиарейсы из Сухума - РИА Новости, 07.02.2025
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18:52 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/abkhaziya-1998058138.html
В Абхазии назвали города, куда планируют организовать авиарейсы из Сухума
В Абхазии назвали города, куда планируют организовать авиарейсы из Сухума - РИА Новости, 07.02.2025
В Абхазии назвали города, куда планируют организовать авиарейсы из Сухума
Из реконструируемого аэропорта Сухума в будущем могут быть организованы рейсы, помимо Москвы, в Санкт-Петербург, Казань и Уфу, сообщил в пятницу журналистам... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:52:00+03:00
2025-02-07T18:52:00+03:00
сухум
москва
санкт-петербург
абхазия
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СУХУМ, 7 фев - РИА Новости. Из реконструируемого аэропорта Сухума в будущем могут быть организованы рейсы, помимо Москвы, в Санкт-Петербург, Казань и Уфу, сообщил в пятницу журналистам абхазский политический деятель Бадра Гунба. Ранее в пятницу аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс из Москвы. Российский Минтранс ранее сообщал, что регулярное сообщение Москвы с Сухумом будет налажено к маю. "Несколько городов России заинтересованы сегодня в авиационном сообщении с Абхазией. ... Это такие крупные города, как Санкт-Петербург, Уфа, Казань и ряд других регионов", - сказал Гунба, общаясь с журналистами. Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта.
https://ria.ru/20250207/sukhum-1997953031.html
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сухум, москва, санкт-петербург, абхазия
Сухум, Москва, Санкт-Петербург, Абхазия
В Абхазии назвали города, куда планируют организовать авиарейсы из Сухума

В Абхазии надеются, что из Сухума можно будет летать в Петербург, Казань, Москву

© Sputnik / Томас ТхайцукСухумский аэропорт
Сухумский аэропорт - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумский аэропорт. Архивное фото
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СУХУМ, 7 фев - РИА Новости. Из реконструируемого аэропорта Сухума в будущем могут быть организованы рейсы, помимо Москвы, в Санкт-Петербург, Казань и Уфу, сообщил в пятницу журналистам абхазский политический деятель Бадра Гунба.
Ранее в пятницу аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс из Москвы. Российский Минтранс ранее сообщал, что регулярное сообщение Москвы с Сухумом будет налажено к маю.
«
"Несколько городов России заинтересованы сегодня в авиационном сообщении с Абхазией. ... Это такие крупные города, как Санкт-Петербург, Уфа, Казань и ряд других регионов", - сказал Гунба, общаясь с журналистами.
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта.
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