https://ria.ru/20250207/abkhaziya-1998047162.html

В Абхазии попросили Кириенко поделиться опытом программы "Лидеры России"

В Абхазии попросили Кириенко поделиться опытом программы "Лидеры России" - РИА Новости, 07.02.2025

В Абхазии попросили Кириенко поделиться опытом программы "Лидеры России"

Абхазский политик Бадра Гунба заявил журналистам, что во время недавней встречи с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T18:24:00+03:00

2025-02-07T18:24:00+03:00

2025-02-07T18:24:00+03:00

россия

абхазия

сухум

сергей кириенко

в мире

"лидеры россии"

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СУХУМ, 7 фев - РИА Новости. Абхазский политик Бадра Гунба заявил журналистам, что во время недавней встречи с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко попросил его поделиться опытом программы "Лидеры России", по его мнению, так Абхазия сможет привлекать талантливую молодежь на ключевые места в республике. "Я обращался к Сергею Кириенко с просьбой поделиться методикой, разработкой наших российских коллег, которые создали уникальный продукт. По сути, они создают на этой базе кадровый резерв своей страны. Со всех уголков, все молодые люди участвуют в этих конкурсах. И через участников конкурса отбираются на те или иные ключевые места", - сказал Гунба журналистам в пятницу во время пресс-подхода в аэропорту Сухума. В четверг Кириенко заявил, что РФ готова помочь Абхазии запустить программу подготовки молодежных кадров наподобие "Лидеров России". Кириенко напомнил, что в 2018 году президент РФ создал специальную платформу, которая называется "Россия - страна возможностей", как раз для молодежи, и уже есть целый ряд успешных проектов, реализуемых более восьми лет.

https://ria.ru/20250207/gunba-1998046141.html

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абхазия

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россия, абхазия, сухум, сергей кириенко, в мире, "лидеры россии"