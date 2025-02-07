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В Абхазии попросили Кириенко поделиться опытом программы "Лидеры России" - РИА Новости, 07.02.2025
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18:24 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/abkhaziya-1998047162.html
В Абхазии попросили Кириенко поделиться опытом программы "Лидеры России"
В Абхазии попросили Кириенко поделиться опытом программы "Лидеры России" - РИА Новости, 07.02.2025
В Абхазии попросили Кириенко поделиться опытом программы "Лидеры России"
Абхазский политик Бадра Гунба заявил журналистам, что во время недавней встречи с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:24:00+03:00
2025-02-07T18:24:00+03:00
россия
абхазия
сухум
сергей кириенко
в мире
"лидеры россии"
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СУХУМ, 7 фев - РИА Новости. Абхазский политик Бадра Гунба заявил журналистам, что во время недавней встречи с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко попросил его поделиться опытом программы "Лидеры России", по его мнению, так Абхазия сможет привлекать талантливую молодежь на ключевые места в республике. "Я обращался к Сергею Кириенко с просьбой поделиться методикой, разработкой наших российских коллег, которые создали уникальный продукт. По сути, они создают на этой базе кадровый резерв своей страны. Со всех уголков, все молодые люди участвуют в этих конкурсах. И через участников конкурса отбираются на те или иные ключевые места", - сказал Гунба журналистам в пятницу во время пресс-подхода в аэропорту Сухума. В четверг Кириенко заявил, что РФ готова помочь Абхазии запустить программу подготовки молодежных кадров наподобие "Лидеров России". Кириенко напомнил, что в 2018 году президент РФ создал специальную платформу, которая называется "Россия - страна возможностей", как раз для молодежи, и уже есть целый ряд успешных проектов, реализуемых более восьми лет.
https://ria.ru/20250207/gunba-1998046141.html
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россия, абхазия, сухум, сергей кириенко, в мире, "лидеры россии"
Россия, Абхазия, Сухум, Сергей Кириенко, В мире, "Лидеры России"
В Абхазии попросили Кириенко поделиться опытом программы "Лидеры России"

Абхазский политик Гунба попросил Кириенко поделиться опытом "Лидеров России"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Сергей Кириенко. Архивное фото
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СУХУМ, 7 фев - РИА Новости. Абхазский политик Бадра Гунба заявил журналистам, что во время недавней встречи с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко попросил его поделиться опытом программы "Лидеры России", по его мнению, так Абхазия сможет привлекать талантливую молодежь на ключевые места в республике.
"Я обращался к Сергею Кириенко с просьбой поделиться методикой, разработкой наших российских коллег, которые создали уникальный продукт. По сути, они создают на этой базе кадровый резерв своей страны. Со всех уголков, все молодые люди участвуют в этих конкурсах. И через участников конкурса отбираются на те или иные ключевые места", - сказал Гунба журналистам в пятницу во время пресс-подхода в аэропорту Сухума.
В четверг Кириенко заявил, что РФ готова помочь Абхазии запустить программу подготовки молодежных кадров наподобие "Лидеров России". Кириенко напомнил, что в 2018 году президент РФ создал специальную платформу, которая называется "Россия - страна возможностей", как раз для молодежи, и уже есть целый ряд успешных проектов, реализуемых более восьми лет.
Абхазский политический и государственный деятель Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Гунба призвал отстаивать интересы Абхазии
Вчера, 18:20
 
РоссияАбхазияСухумСергей КириенкоВ мире"Лидеры России"
 
 
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