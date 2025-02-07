https://ria.ru/20250207/abkhaziya-1997925413.html
В Абхазии представили проект развития аэропорта в Сухуме
В Абхазии представили проект развития аэропорта в Сухуме - РИА Новости, 07.02.2025
В Абхазии представили проект развития аэропорта в Сухуме
Власти Абхазии представили журналистам проект развития аэропорта Сухума - согласно разработке, в воздушной гавани планируют построить два терминала, в одном из... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:15:00+03:00
2025-02-07T12:15:00+03:00
2025-02-07T12:15:00+03:00
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СУХУМ, 7 фев - РИА Новости. Власти Абхазии представили журналистам проект развития аэропорта Сухума - согласно разработке, в воздушной гавани планируют построить два терминала, в одном из которых будет лаунж-зона на побережье и зал ожидания с видом на море, передает корреспондент РИА Новости. Утром в пятницу журналистам, посетившим аэропорт для освещения тестового полета, показали проект реконструкции. Он подразумевает строительство двух терминалов, северного и южного. В одном из них будет лаунж-зона на побережье и зал ожидания с видом на Черное море, а также аэровокзальный комплекс, в котором разместят бар и зал официальных делегаций. Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре позапрошлого года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта.
https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997816426.html
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черное море, гулрыпшский район, абхазия, в мире
Черное море, Гулрыпшский район, Абхазия, В мире
В Абхазии представили проект развития аэропорта в Сухуме
В проект развития аэропорта в Сухуме включили лаунж-зону на море