https://ria.ru/20250207/abkhaziya-1997925413.html

В Абхазии представили проект развития аэропорта в Сухуме

В Абхазии представили проект развития аэропорта в Сухуме - РИА Новости, 07.02.2025

В Абхазии представили проект развития аэропорта в Сухуме

Власти Абхазии представили журналистам проект развития аэропорта Сухума - согласно разработке, в воздушной гавани планируют построить два терминала, в одном из... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:15:00+03:00

2025-02-07T12:15:00+03:00

2025-02-07T12:15:00+03:00

черное море

гулрыпшский район

абхазия

в мире

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СУХУМ, 7 фев - РИА Новости. Власти Абхазии представили журналистам проект развития аэропорта Сухума - согласно разработке, в воздушной гавани планируют построить два терминала, в одном из которых будет лаунж-зона на побережье и зал ожидания с видом на море, передает корреспондент РИА Новости. Утром в пятницу журналистам, посетившим аэропорт для освещения тестового полета, показали проект реконструкции. Он подразумевает строительство двух терминалов, северного и южного. В одном из них будет лаунж-зона на побережье и зал ожидания с видом на Черное море, а также аэровокзальный комплекс, в котором разместят бар и зал официальных делегаций. Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре позапрошлого года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта.

https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997816426.html

черное море

гулрыпшский район

абхазия

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черное море, гулрыпшский район, абхазия, в мире