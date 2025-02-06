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Жестянников: идея запрета продажи алкоголя лицам до 21 года актуальна - РИА Новости, 06.02.2025
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Вологодская область
 
10:29 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/zhestyannikov-1997668104.html
Жестянников: идея запрета продажи алкоголя лицам до 21 года актуальна
Жестянников: идея запрета продажи алкоголя лицам до 21 года актуальна - РИА Новости, 06.02.2025
Жестянников: идея запрета продажи алкоголя лицам до 21 года актуальна
Предложение председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:29:00+03:00
2025-02-06T10:29:00+03:00
вологодская область
сергей жестянников
александр бастрыкин
георгий филимонов
алкоголь
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Предложение председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста, является актуальным и своевременным, сообщил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Ранее Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства выступил с предложением запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, молодежи до 21 года. "Инициатива Александра Ивановича (Бастрыкина – ред.) актуальна и своевременна. Вологодчина – за разумные ограничения и здоровье нации", – написал Жестянников в своем телеграм-канале. Он добавил, что данная инициатива поможет оградить молодое поколение от алкоголя. "Альтернатива – спорт, который с приходом губернатора Георгия Филимонова и новой управленческой команды стал активно развиваться. Строятся новые стадионы, спортзалы, тропы здоровья, ФОКОТы, тренажерные зоны. В календаре все больше спортивных и культурных мероприятий для вологжан всех возрастов. И, конечно, своим личным примером мы стараемся мотивировать жителей области", – написал Жестянников. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в ноябре 2024 года приняли закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя в регионе двумя часами в день по будним дням. В соответствии с принятым законом, в регионе с понедельника по пятницу алкоголь можно будет приобрести в магазинах с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, в Международный женский день, в День Победы розничная продажа алкоголя может осуществляться с 8.00 до 23.00. Кроме того, запрещается продавать алкоголь, в частности, в стационарных торговых объектах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, и там, где отсутствует отдельный вход для погрузки или разгрузки такой продукции. Рестораны смогут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. Ограничения введут в Вологодской области с 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250204/zhestyannikov-1997313221.html
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сергей жестянников, александр бастрыкин, георгий филимонов, алкоголь
Вологодская область, Сергей Жестянников, Александр Бастрыкин, Георгий Филимонов, Алкоголь
Жестянников: идея запрета продажи алкоголя лицам до 21 года актуальна

Жестянников назвал актуальной идею запрета продажи алкоголя лицам до 21 года

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Предложение председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста, является актуальным и своевременным, сообщил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников.
Ранее Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства выступил с предложением запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, молодежи до 21 года.
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"Инициатива Александра Ивановича (Бастрыкина – ред.) актуальна и своевременна. Вологодчина – за разумные ограничения и здоровье нации", – написал Жестянников в своем телеграм-канале.
Он добавил, что данная инициатива поможет оградить молодое поколение от алкоголя.
"Альтернатива – спорт, который с приходом губернатора Георгия Филимонова и новой управленческой команды стал активно развиваться. Строятся новые стадионы, спортзалы, тропы здоровья, ФОКОТы, тренажерные зоны. В календаре все больше спортивных и культурных мероприятий для вологжан всех возрастов. И, конечно, своим личным примером мы стараемся мотивировать жителей области", – написал Жестянников.
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в ноябре 2024 года приняли закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя в регионе двумя часами в день по будним дням. В соответствии с принятым законом, в регионе с понедельника по пятницу алкоголь можно будет приобрести в магазинах с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, в Международный женский день, в День Победы розничная продажа алкоголя может осуществляться с 8.00 до 23.00. Кроме того, запрещается продавать алкоголь, в частности, в стационарных торговых объектах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, и там, где отсутствует отдельный вход для погрузки или разгрузки такой продукции. Рестораны смогут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. Ограничения введут в Вологодской области с 1 марта 2025 года.
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Вологодская областьСергей ЖестянниковАлександр БастрыкинГеоргий ФилимоновАлкоголь
 
 
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