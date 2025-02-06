https://ria.ru/20250206/zelenskiy-1997844831.html

Посол России во Франции высказался о требовании Зеленского о "миротворцах"

Посол России во Франции высказался о требовании Зеленского о "миротворцах" - РИА Новости, 06.02.2025

Посол России во Франции высказался о требовании Зеленского о "миротворцах"

Запад не в состоянии наращивать военную помощь Украине, так как достиг максимума своих возможностей, а призыв Владимира Зеленского отправить на Украину 200... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T21:51:00+03:00

2025-02-06T21:51:00+03:00

2025-02-06T21:51:00+03:00

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ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Запад не в состоянии наращивать военную помощь Украине, так как достиг максимума своих возможностей, а призыв Владимира Зеленского отправить на Украину 200 тысяч "миротворцев" нереалистичен, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. "Конечно, когда просроченный Зеленский (президентские полномочия которого истекли в мае 2024 года – ред.) заявил о 200 тысячах - это просто нереально, никто их не соберет. Если говорить серьезно, то они уже по максимуму выложились. Вот то количество так называемых наемников, а это не наемники: в основном это военные из регулярных частей - вот это, наверное, почти тот максимум, на который уже Запад вышел", - ответил посол на вопрос, сможет ли Европа наращивать военную помощь Украине в случае ослабления поддержки США. Ранее Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта необходимо, чтобы Запад направил на Украину 200 тысяч "миротворцев". Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250206/ukraine-1997799150.html

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997775758.html

https://ria.ru/20250206/kellog-1997743851.html

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